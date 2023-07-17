陸房市降溫 6月住宅售價下降

6月分，中國大陸大中城市商品住宅銷售價格環比整體有所下降。

中新社報導，大陸國家統計局15日發布的數據顯示，2023年6月分，大陸70個大中城市商品住宅銷售價格環比上漲城市個數減少，各線城市新建商品住宅銷售價格環比持平或略降、二手住宅環比下降。

具體來看，6月分，大陸一線和二線城市新建商品住宅銷售價格環比均由上月上漲轉為持平；三線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.1%。

當月，一二三線城市二手房價均下跌。一線城市二手住宅銷售價格同比由上月上漲0.4%轉為下降0.4%；二三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降2.4%和3.4%。

6月分，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有31個和7個，比上月分別減少15個和8個。

諸葛數據研究中心高級分析師陳霄指出，從環比來看，6月中國大陸70城新房價格指數（平均）止升轉降，這是新房價格在連續上漲4個月後首次轉降，二手房價格則連續兩月下降。

58安居客研究院院長張波認為，6月分房地產市場階段性下調已確立。他認為，本輪下調或將在7月持續，後續隨著金融和樓市政策不斷發布，預計三季度房價整體企穩的概率依然較大，市場整體不會出現房價的過度回調。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，6月房價繼續降溫的原因在於積壓需求在一季度釋放完畢後，需求出現斷層。對此，政策端已開始部署。6月20日，大陸貸款市場報價利率（LPR）下調10個基點。

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策司司長鄒瀾近日在發布會上表示，考慮到中國大陸房地產市場的供求關係已經發生深刻變化，過去在市場長期過熱階段陸續發布的政策，存在邊際優化空間。