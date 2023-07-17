美氣候特使 訪陸談合作

美國氣候特使柯瑞昨（16）日抵達北京，展開為期四天的訪問行程。根據央視報導，今天起，中美雙方將就合作應對氣候變化深入交換意見。

柯瑞是繼美國務卿布林肯與財政部長葉倫之後，近一個月第三位訪問大陸的拜登政府高層官員。

去年美時任眾議院議長裴洛西訪台後，北京暫停了與美國在氣候、安全和其他問題上的對話。柯瑞前一次與中國氣候變化事務特使解振華會面是在今年1月。此次是柯瑞作為美氣候特使第三次訪問大陸。

中美高層近期密集互動，大陸官方公眾號「長安街知事」分析，高頻率、多領域、高層次已成為本輪中美互動的鮮明特點，同時也向國際社會釋放中美止跌走穩等三大明確訊號。

首先，為中美關係止跌走穩帶來積極預期。布林肯訪問期間，中美達成積極共識和成果，最重要的是，雙方同意共同落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作。之後葉倫接棒訪陸，雙方會談坦誠、務實、深入，具有建設性。

其次，應對全球性挑戰離不開中美合作。柯瑞曾言，將重啟兩國在應對全球氣候領域的談判，「我們需要真誠合作」。亞洲協會政策研究所高級研究員湯姆·伍德魯夫在「外交政策」撰文稱，在氣候問題上的合作不僅可幫助拯救地球，也可成為挽救美中關係免於脫軌的戰略護欄。

最後是中美關係改善積極發展能否持續，考驗美方誠意。評論稱，中美關係陷入低谷後，美方多次喊話要與中方恢復高級別溝通，同時又不斷挑戰中方核心利益，罔顧中方重大關切。