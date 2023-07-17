華為余承東：新能源車惡性競爭才開始

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
華為智慧汽車解決方案部門CEO余承東（網路照片）
華為智慧汽車解決方案部門CEO余承東（網路照片）

華為智慧汽車解決方案部門CEO余承東表示，大陸新能源汽車行業的「卷」（意指惡性競爭）才剛開始，會一直持續下去，現在的新能源車滲透率才30%多，後面才是更大的發展空間。意味大陸電動汽車界的價格戰、輿論戰等惡性競爭狀況一時半刻或難以劃下休止符。

界面新聞報導，「問界」為華為與賽力斯集團聯合推出的電動汽車品牌。而搭載HUAWEI ADS 2.0高階智慧駕駛系統的新款問界M7預計9月正式上市，據大陸工信部披露的申報訊息顯示，新款問界M7將在六人座版本基礎上推出五人座版本。

此前，理想汽車CEO李想曾在微博上透露，問界M7把理想ONE逼到退市，讓理想虧了十幾億元。余承東則回應，在剛開始「卷」的電動汽車行業中，要堅持做好產品、好口碑，憑藉優秀技術，合理價格，良好用戶體驗，讓行業發展得更健康，廠商和用戶都能受益。

圖／經濟日報提供
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余承東近日就問界M7產品升級、上市方面與通路商、供應商做了一次交流。余承東透露，對問界M7增加超過人民幣5億元（約新台幣21億元）的投入，大部分花在用戶看不見、摸不著的地方，比如車身結構、底盤用料、懸吊結構等等與安全、保護有關的內容。

余承東說：「很多友商寧願把錢花在表面功夫上，這也無可厚非，但是我一直和研發的同事們強調，要做偉大的產品，要做就做第一，不要怕卷，友商偏愛的表面功夫我們要卷，但在看不到的地方，我們更要卷。」

外界關注問界銷量問題。今年1月問界銷量出現斷崖式下跌，2、3月銷量一度低於3,000輛。6月整體銷量雖達7,021輛，但還未恢復到去年高點。余承東指出，銷量只是某階段成果，過去一年多，問界在大家認可上成為發展最快的電動車品牌，同時也因為經驗不足和閱歷不夠，走了一些彎路，這個時候更需要發揮自身優勢，要有定力，堅持做極致的產品。

對於未來規劃，余承東表示，希望問界M7能承擔起今年三成以上的銷量任務，預計今年年底將發布旗艦車型「問界M9」，在新能源車行業如此內卷的情況下，相信和華為一起緊密合作的廠家都能活下來，成為少數倖存者。

余承東 電動汽車 品牌

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