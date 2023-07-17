聽新聞
test
0:00 / 0:00

青島啤酒節 2千品牌參與

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

作為世界四大啤酒節之一，第33屆青島國際啤酒節14日晚在青島西海岸新區金沙灘啤酒城啟幕。中國大陸的青島啤酒、丹麥的嘉士伯、荷蘭的喜力等全球知名啤酒品牌亮相本屆啤酒節，來自全球40餘個國家和地區的2000餘款品牌啤酒匯聚一堂，品種數量創歷史新高。

中新社報導，開幕式上，來自俄羅斯、烏茲別克等國家和地區的近百名演員為觀眾帶來了精彩紛呈的表演。

據介紹，本屆啤酒節金沙灘啤酒城圍繞開放主題，在為期24天的節慶期間，設置9個國際一線品牌啤酒大篷、1個精釀啤酒嘉年華大篷以及32棟德國巴伐利亞風格啤酒木屋，總面積1200畝。同時，創新策劃了超級PENG精釀啤酒暢飲酒牆項目，為全球精釀啤酒品牌搭建大型展示平台，酒牆設置了300個啤酒龍頭，提供精釀啤酒一站式暢飲體驗。

第33屆青島國際啤酒節現場指揮部副指揮崔西軍表示，本屆啤酒節期間將舉行「國際啤酒節聯盟合作機制2023青島會議暨世界知名啤酒節辦節經驗分享會」，並擬發布國際啤酒節聯盟2023青島共識，促進聯盟成員國之間啤酒節慶文化及其相關產業的發展。

作為亞洲最大的戶外節日、中國大陸十大節慶活動之一，始創於1991年的青島國際啤酒節是以啤酒為媒介，融旅遊、文化、經貿、體育於一體的大型節慶活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 沙灘

延伸閱讀

陳昇遭控涉性騷 北市府證實：暫停啤酒節演出合作

東立攜手55街精釀 《火鳳燎原》限量啤酒登場

演場超時擾民作息 高雄啤酒音樂節收2噪音罰單

KIRIN一番搾啤酒再升級！登錄發票抽烤爐、紀念杯組

相關新聞

華為余承東：新能源車惡性競爭才開始

華為智慧汽車解決方案部門CEO余承東表示，大陸新能源汽車行業的「卷」（意指惡性競爭）才剛開始，會一直持續下去，現在的新能...

陸房市降溫 6月住宅售價下降

6月分，中國大陸大中城市商品住宅銷售價格環比整體有所下降。

產量穩中略減 陸夏糧實現豐收

大陸國家統計局15日公布，2023年大陸夏糧產量14613萬噸（2923億斤），比上年減少127.4萬噸（25.5億斤）...

信貸違規炒房 陸祭重罰

大陸官方為提振消費，壓低民眾貸款利率在4%以下，但同時也對資金違規流入房市嚴罰。據中國證券報統計，7月以來，大陸金融監督...

川企錯峰避峰用電 補償提高

大陸夏季高峰用電來臨，浙江省發布通知倡導企業移峰填谷、錯峰生產；四川省對主動錯峰避峰用電企業，政府部門會給予一定補償。

美氣候特使 訪陸談合作

美國氣候特使柯瑞昨（16）日抵達北京，展開為期四天的訪問行程。根據央視報導，今天起，中美雙方將就合作應對氣候變化深入交換...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦