青島啤酒節 2千品牌參與

作為世界四大啤酒節之一，第33屆青島國際啤酒節14日晚在青島西海岸新區金沙灘啤酒城啟幕。中國大陸的青島啤酒、丹麥的嘉士伯、荷蘭的喜力等全球知名啤酒品牌亮相本屆啤酒節，來自全球40餘個國家和地區的2000餘款品牌啤酒匯聚一堂，品種數量創歷史新高。

中新社報導，開幕式上，來自俄羅斯、烏茲別克等國家和地區的近百名演員為觀眾帶來了精彩紛呈的表演。

據介紹，本屆啤酒節金沙灘啤酒城圍繞開放主題，在為期24天的節慶期間，設置9個國際一線品牌啤酒大篷、1個精釀啤酒嘉年華大篷以及32棟德國巴伐利亞風格啤酒木屋，總面積1200畝。同時，創新策劃了超級PENG精釀啤酒暢飲酒牆項目，為全球精釀啤酒品牌搭建大型展示平台，酒牆設置了300個啤酒龍頭，提供精釀啤酒一站式暢飲體驗。

第33屆青島國際啤酒節現場指揮部副指揮崔西軍表示，本屆啤酒節期間將舉行「國際啤酒節聯盟合作機制2023青島會議暨世界知名啤酒節辦節經驗分享會」，並擬發布國際啤酒節聯盟2023青島共識，促進聯盟成員國之間啤酒節慶文化及其相關產業的發展。

作為亞洲最大的戶外節日、中國大陸十大節慶活動之一，始創於1991年的青島國際啤酒節是以啤酒為媒介，融旅遊、文化、經貿、體育於一體的大型節慶活動。

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