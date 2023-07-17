華交會閉幕 成交額21.8億美元

為期4天的第31屆華東進出口商品交易會（華交會）15日下午閉幕。據初步統計，本屆華交會吸引了來自119個國家和地區的採購商，到會境內外客商超過3.5萬人，成交額達到21.8億美元。

中新社報導，本屆華交會展示面積10.52萬平方公尺，設有服裝服飾展、紡織面料展、家庭用品展、裝飾禮品展4大專業主題展，以及境外展區和跨境電商展區2大專業展區。

本屆華交會發揮各主辦省市的地域優勢和企業特長，克服國際國內市場各種不利因素，推動和打造華東外貿的聯動發展。同時，隨著華交會影響力的不斷提升，華東以外地區的企業踴躍參展。展會期間，一大批優質出口產品競相登場，穩住了今年華交會出口交易的基本盤。同時，一大批擁有新技術、新材料、新工藝、新款式的特色產品集中亮相，藉助華交會平台勇拓新商機。 今年華交會上，主辦方舉辦了6場採購對接會，現場進行了900輪次的洽談，其中面對面線下洽談會4場，包括日本買家專場、裝飾禮品專場、紡織服裝專場和家庭用品專場，採購商分別來自日本、德國、印度、巴基斯坦等34個國家和地區；舉辦線上洽談會2場，包括RCEP專場和歐美買家專場，幫助未到現場的展客商進行線上洽談，縮短貿易距離。