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陸汽車業長子 中國一汽慶70周年

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國一汽成立七十周年大會15日在吉林長春召開。當天，中國一汽生產的第5577萬輛汽車正式下線。

中新社報導，1953年7月15日，第一汽車製造廠奠基典禮在長春舉行，開啟了大陸建政後發展汽車工業的第一步。1956年7月13日，第一輛大陸國產解放牌汽車駛下裝配線，結束了大陸不能製造汽車的歷史。如今，大眾、奧迪豐田等汽車廠商均在長春與中國一汽設有合資企業。

中國一汽總經理邱現東表示，中國一汽創立解放、紅旗兩大民族品牌，為大陸汽車工業培養了一大批產業人才，推動產業鏈成長壯大。 　據邱現東介紹，中國一汽不斷推進高水平開放合作，深化與大眾、豐田在新技術、新產品、新業務領域的戰略合作，海外業務覆蓋87個國家和地區。 　　

作為大陸汽車工業長子，中國一汽堅持創新驅動發展，全力掌握關鍵核心技術。2017年，一汽研發總院揭牌成立，將原來分散在各部門的技術力量進行整合。今年7月14日，中國一汽科技創新基地正式啟用，成為大陸首個正式運行的新能源智能網聯前瞻創新園區。 　　

邱現東說，中國一汽持續完善全球研發布局，統籌推進原創技術策源地等重大創新平台建設，三年來，累計研發投入近人民幣600億元，突破高效高速電驅、智能線控底盤等494項技術。 　　

據中國一汽官網發布的消息顯示，今年上半年，紅旗新能源汽車銷量33091輛，同比增長282%。

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