連接器廠信音明登A股 疫後台商控股第一家

連接器廠信音（6126）子公司信音電子（中國），將於17日在深交所創業板上市，發行價21元（人民幣，下同，約新台幣91元），是今年以來、大陸疫情防控措施解封後，首家A股掛牌的台商控股公司。信音董事長甘信男16日在上市前答謝會感慨表示，為此已整整奮鬥了十五年；信音電子（中國）董事長楊政綱說，將持續升級智慧製造能力，開拓高附加價值市場。

甘信男表示，信音成立於1976年，2001年赴陸成立信音電子（中國），於2008年起就準備於A股上市，期間要感謝富拉凱資本董事長劉芳榮一路輔導，和保薦人長江證券等合作夥伴，以及全體團隊的努力。

楊政綱說，信音電子（中國）主營業務是連接器的研發、生產和銷售，成立以來一直將技術創新作為發展動力，形成了具有自主知識產權的技術體系，並取得豐富技術成果，包括截至2022底，有24個料號取得Type-C的國際認證，為全球主要的合格製造商等，未來將持續升級智慧製造能力，為客戶提供更好服務，開拓更多附加價值的新市場。

按原先發布的招股意向書，信音電子（中國）擬募集資金5.11億元，用於擴建5.8億件連接器項目和建研發中心，後確定發行價格為21元，現增發行普通股4,300萬股，佔發行後總股本的比例為25.26%，實收股款9.03億元（約新台幣39.2億元），高於預期，發行本益比達到37.06倍，信音持股比率為61.19%。

因此，信音招股取得資金，團隊也不排除更積極轉型，尋找有互補綜效的製造業合併機會，以利中長期發展。

信音電子（中國）連接器產品主要應用於筆記型電腦、消費電子和汽車等領域，是惠普、聯想、華碩、宏基等的合格供應商。楊政綱說，隨適應領域變化不斷擴充，未來在新能源汽車、智慧製造、太陽能及儲能領域，甚至醫療等方面拓展，具有成長空間。

財務方面，信音電子（中國）於2020年、2021年及2022年，營收分別約為8.68億元、9.51億元及8.74億元；淨利潤分別約為1.08億元、1.04億元及9,643.56萬元。