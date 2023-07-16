MG汽車擬重回英國設廠 就近滿足當地電動車需求

上汽集團日前表示，旗下 MG 有意前往歐洲設廠，就近滿足當地電動車需求。MG 英國暨歐洲區總裁透露，正在考察 MG 歐洲工廠的合適地點，英國是他們的選項之一。根據外媒報導，MG 擬買下 JLR 集團的 Castle Bromwich 工廠，將其改建成 MG 英國工廠。

根據外媒 Autocar 報導，MG 英國暨歐洲區總裁 William Wang是在Goodwood 速度嘉年華的訪問中，談到這項議題。他表示，當你在歐洲年銷量達 20 萬輛車，選擇本地化生產將更具效益。2023 年截至 6 月，MG 已在英國銷售4萬輛車，並成為該品牌在歐洲的最大市場，MG更僅次於特斯拉（Tesla），站穩當地熱銷第 2 名的電動車品牌。

受電池供應鏈等因素影響，MG 車款在歐洲的生產成本會比中國大陸更高，但亦能換取到包括關稅減免、降低物流費用，以及即時反映市場需求並與當地建立關係等優點。MG表示，需要全面檢視各地區在能源、人力等方面的支出成本，找出最理想的歐洲廠地址。英國相對於其他歐洲地區，有著較高的能源成本，當地若想爭取 MG 落地設廠，亦須提供相對優惠。

關於設廠方式，Autocar提到，不論購置空地新建，或是收購現有廠房改建，皆在 MG 考量之中。即將縮編生產的 JLR 集團 Castle Bromwich 工廠，將是選項之一，上汽集團同時也擁有 MG 於 2011 年~2016 年使用過的 Longbridge 工廠，目前主要做為研發中心。若回到歐陸本土，MG 也可選擇福特位在德國，生產Focus車款的 Saarlouis 產線，該廠將在 2025 年停產，據信福特正在為其積極尋找買家。