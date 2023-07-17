陸電動車產業 「新三樣」出口增61.6%

衝壓、焊接、塗裝……在位於安徽省合肥市的江淮蔚來合肥先進製造基地，一台台智能機器人正高效作業，生產一批即將出口到歐洲的新能源汽車。

新華社報導，「今年海外對新能源汽車的需求進一步增加，我們為歐洲市場推出了幾款新車型，目前已銷往挪威、德國、荷蘭等多個國家，獲得了不錯的反響。」蔚來汽車合肥區域公司總經理余東明說。

中國大陸海關總署近日發布的數據顯示，今年上半年，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等「新三樣」產品合計出口增長61.6%，拉動大陸出口整體增長1.8個百分點。

從服裝、家電、家具等為代表的「老三樣」到如今的「新三樣」，大陸外貿結構持續優化升級，折射出大陸經濟高質量發展的新趨勢。

「作為增長新動能，新三樣產品體現了大陸出口質的有效提升和量的合理增長，也為全球綠色低碳轉型作出了大陸的積極貢獻。」大陸海關總署發言人、統計分析司司長呂大良在4月舉辦的記者會上說。

今年以來，大陸新能源汽車「出海」勢頭持續強勁。中國汽車工業協會數據顯示，今年1月至6月，大陸新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長160%。

受益於新能源汽車市場和儲能市場等的快速發展，大陸鋰電池和太陽能電池的「出海」也駛入「快車道」。中國汽車動力電池產業創新聯盟發布數據顯示，今年上半年，大陸動力電池企業電池累計出口達56.7GWh（吉瓦時），儲能電池累計出口達6.3GWh。

「今年海外客戶對儲能的需求大大增加，我們在積極擴產，滿足訂單需求。」動力電池生產企業國軒高科國際業務板塊執行總裁程騫說，公司還在加速建設海外基地，目前已完成歐洲、美國、阿根廷、印尼和越南五大海外基地的規劃布局。

深耕海外市場多年的大陸車企比亞迪目前已將新能源汽車銷往全球70多個國家和地區，今年上半年新能源汽車出口逾7.4萬輛，超過2022年全年新能源汽車出口量。

比亞迪相關負責人表示，作為全球最早研發電動車的企業之一，比亞迪在新能源汽車領域擁有20多年的技術經驗積累，目前已全面掌握電池、電機、電控及車規級晶片等核心技術。

在促進「新三樣」發展的同時，大陸各地也在從完善基礎設施、提升運輸能力、加大財稅金融支持力度等多方面發布政策舉措，助力「新三樣」更好「出海」。

江蘇日前發布14條措施推動外貿穩規模優結構，明確支持太陽能電池、新能源汽車、鋰電池等產品出口；深圳發布金融支持新能源汽車產業鏈高質量發展的意見；安徽印發外貿發展提升三年行動方案等。