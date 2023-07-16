華為為何發力專利許可計畫？創辦人任正非：閒下來收專利費

華為日前公布三項新專利許可計畫，將對4G/5G手機、Wi-Fi6設備和物聯網產品收取專利費。為何華為要發力在專利許可計畫？

中新社報導，對創新公司而言，專利許可是一種典型的商業模式。知名手機晶片大廠高通一年許可專利的收入就有數十億美元。同樣，微軟、IBM、諾基亞、愛立信等也都通過許可的方式獲得大量收入，而北電網路在破產的時候6,000多件專利轉讓出售賣了45億美元，平均每件專利大約75萬美元。

早在2019年，華為創辦人任正非就說：「華為太忙了，發展太快了，沒時間收取專利費，當華為不忙的時候，閒下來的時候，即使要專利費，也不會像高通一樣要那麼多。」

據華為官網披露，華為截至2021年年底，華為全球共持有有效授權專利4.5萬餘族（超過11萬件），90%以上專利為發明專利。華為公司稱，在第三方專業機構發佈的報告中，華為在5G、Wi-Fi6、H.266等多個主流標準領域居於行業領先地位。

獨立通信行業分析師黃海峰表示，在5G領域，華為的有效全球專利族數量佔比達到14.5%，排名第一位，這其中相當多的技術專利，成為行業標準，都是其他企業繞不開的。此外，華為在Wi-Fi6、物聯網等方面創新貢獻也非常大，形成了繞不開的標準必要專利。

知名科技評論人閆躍龍表示，華為之所以加大專利許可，是因為其內在形成「投入-回報-再投入」的正向循環，華為的專利費率不高，因為過高將使產業承擔不合理的成本，先進技術難以快速普及；但也不低，因為太低，創新無法獲得合理回報，會遏制創新。

華為對4G和5G手機設置的許可費率上限分別為每台1.5美元和2.5美元。閆躍龍以5G手機的專利許可費率舉例說，高通專利許可費率最高是手機價格的3.25%-5%，愛立信和諾基亞分別為每台手機收取5美元和3歐元，而華為是每支上限2.5美元。

目前，華為已與三星、OPPO等領先科技企業以及賓士、奧迪、寶馬、保時捷、速霸陸、雷諾、藍寶堅尼和賓利等頂級汽車製造商達成專利許可安排。

黃海峰表示，蘋果手機已經向華為交專利費，數額很大。大陸國內手機廠商，也需要向華為支付專利許可費用，比如OPPO就與華為簽署了全球專利交叉許可。中國企業祗有建立足夠強大的標準必要專利護城河，在專利談判時才能獲得更多話語權。