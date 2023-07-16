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哪壺不開提哪壺？陸推晶片題材網劇「我的中國芯」爭議多 上映當天喊卡

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為陸據「我的中國芯」劇照。（取自微博）
圖為陸據「我的中國芯」劇照。（取自微博）

中美晶片大戰還未停歇，大陸近期有製作團隊推出晶片科技相關題材的網劇「我的中國芯」，引起民眾議論。由於上映時機敏感，加上有不少人認為細節有多處不合理，該劇官方微博突然在首播前一刻宣布，由於排播調整臨時喊卡「暫緩播出時間」。

星島日報報導，這部名為「我的中國芯」的網劇，由導演李克執導，原定於7月10日開播，劇情主要講述一家民營科技公司承接了大陸國家的重大科研項目，研發用於光刻機的193納米DUV雷射器。不過，在研發的關鍵時刻，老闆在海外被藉故扣留，公司也同時陷入資金危機。

劇情指出，最終在研發總監的帶領下，全公司齊心排除萬難，成功挺過技術難關。《香港01》日前曾指出，使用劇中的這種研發用193納米DUV雷射器光刻機，可解決絕大多數先進積體電路晶片的生產問題，對全球各國家有重大意義。

對於「我的中國芯」開播，有部分大陸民眾讚稱「勵志又感人」，「『我的中國芯』預告片太炸裂了，怎麼還不開播」，甚至有人留言，「中國科研之路奔向星辰大海」。

然而，有更多網友調侃到，「愛情劇『我的中國芯』把半導體芯片（晶片）從業者和觀眾智商按在地上摩擦」。還有人說，「這不是哪壺不開提哪壺嗎？」、「晶片沒整出來劇先整出來了，是科幻片」。有人直接開酸留言，「這是低級紅高級黑！惡意諷刺中國晶片現狀！」、「我的中國芯？題材也就不多說了，我遲早被你們國產劇嚇死」。

在一片爭議聲當中，「我的中國芯」劇組官方微博於10日發消息稱，「由於排播調整，本劇暫緩上，播出時間待定」，未如預定時間開播。

此外，報導指出，在該劇預告片開頭，它們還引用了一段英文旁白提到，「即日起，全面禁止向中國銷售先進光刻機」，疑似是將近期現實中，今年6月美日荷聯手限制對部分半導體製造設備及晶片出口的管制措施作為故事背景。

據悉，路透先前曾報導，自9月1日起，荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）必須獲得許可證，才得把部分型號的DUV機器賣給大陸。

圖為陸據「我的中國芯」播出平台上的劇情介紹。（取自微博）
圖為陸據「我的中國芯」播出平台上的劇情介紹。（取自微博）

半導體 晶片 美中關係

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