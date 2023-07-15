金融反腐震動大陸金融圈　光大集團前董座唐雙寧被查

大陸中央紀委國家監委網站15日消息，中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長唐雙寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

做為曾臨危受命成功拯救了光大集團的英雄人物，唐雙寧在退休了近六年後被查，《中國基金會》形容大陸金融圈為之震動。

中國光大集團是由大陸財政部和匯金公司發起設立，成立迄今39年，已成為橫跨金融與實業、香港與內地，機構與業務遍布海內外，擁有金融全牌照和環保、旅遊、健康、高科技等特色實業，具有綜合金融、產融合作、陸港兩地特色優勢的國有大型綜合金融控股集團，並在2015-2022年連續八年蟬聯世界500強。

大陸《新京報》報導，公開信息顯示，唐雙寧出生於1954年10月，長期在金融系統工作，歷任中國人民銀行信貸管理司司長、貨幣金銀局局長、銀行監管一司司長等職，2003年任中國銀行業監督管理委員會副主席，2007年任光大集團黨委書記、董事長等職，2017年12月卸任。

報導說，當時接替唐雙寧擔任光大集團黨委書記、董事長的是李曉鵬。去年3月，李曉鵬被免職，今年4月被查。換言之，加上這次唐雙寧被查，光大集團等於兩位前後任的黨委書記兼董事長都被查。

《澎湃新聞》報導，自2021年以來，光大集團系統已有多名高管落馬，光大銀行則是金融反腐重點。包括= 2022年4月，光大銀行交易銀行部原總經理夏偉被雙開，2021年11月，光大銀行南寧分行原黨委書記、行長周江濤、光大城鄉環保公司原總經理陳鵬同日被雙開，2021年3月，中國光大實業（集團）黨委書記、董事長朱慧民、原黨委委員、副總經理黃智洋同日被雙開。

《中國基金報》回顧歷史，2007年6月底，唐雙寧臨危受命，從銀監會副主席調任光大集團董事長。當時光大集團嚴重資不抵債、瀕臨破產，光大銀行連續3年未出年報，重組方案陷入泥潭，員工人心惶惶跳槽不斷。當時社會普遍認為，光大已經沒救，「改革是找死，不改革是等死」，誰派去光大，都是「豎著進去，橫著出來」。

但他上任僅50天左右，光大集團重組的方案就獲得大陸國務院批准，不僅如此，國內首家名正言順的「金融控股公司」的使命也落在了光大集團身上。而在短短四個月以後，中央匯金公司順利入主，光大銀行隨即步入引資上市路。

報導說，在唐雙寧在任的十年期間，光大證券、光大銀行先後實現上市，同時釐清了旗下企業的所有股權，並藉大舉併購將各類牌照收入囊中。光大集團用7年時間完成重組，並躋身世界500強。