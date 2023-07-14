人民幣匯率波動大 陸央行：必要時糾偏「不會太佛系」

近月人民幣匯率高低起伏，先是在5月中旬跌破7關口，6月底一度走貶逼近7.3，直到近日展開較大反彈回升。針對人民幣匯率波動情形，中國人民銀行（大陸央行）副行長劉國強14日表示，人民幣匯率可能升也可能貶，但不會偏到哪裡去，仍然會保持雙向波動、動態均衡。必要時會出手對單邊行為進行糾偏，「不會沒有定力，也不會太佛系」。

大陸國務院新聞辦公室14日針對今年上半年金融統計數據情況舉行發布新聞發布會，大陸央行副行長劉國強針對近期匯率波動問題，回答媒體提問。

劉國強指出，大陸是大型開放經濟體，匯率受到各種因素的影響，既可能升，也可能貶，但是往上、往下，都不會偏到哪裡去。他也說，大陸既是出口大國，又是進口大國，「甘蔗沒有兩頭甜」，匯率過高或過低都不好。

劉國強認為，從宏觀經濟大盤看，大陸經濟長期向好的基本面沒有變；從國際收支大盤看，大陸經常項目順差保持在2%左右的水平，跨境資本流動基本平衡；從儲備大盤看，大陸外匯儲備充足，餘額仍然穩居世界第一，且超過3兆美元，餘額數字偏高。

綜合上述三點，劉國強表示，有這「三個大盤」做支撐，在市場化的匯率形成機制下，人民幣匯率不會出現「單邊市」，仍然會保持雙向波動、動態均衡。

劉國強表示，從當前看，人民幣匯率雖然有所貶值，但是沒有偏離基本面，人行（央行）也已採取措施管理預期，外匯市場運行平穩，金融機構、企業、居民的結售匯行為理性有序，市場預期基本穩定。他並形容，目前外匯市場既沒有「大媽」，也沒有「大鱷」。

劉國強說，經過近年多輪外部衝擊後，央行已積累豐富的應對經驗，有信心、有條件、有能力維護外匯市場平穩運行，會根據情況的需要合理使用政策工具，「既不會沒有定力，也不會太佛系」。

劉國強還說，下一步將以保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定為目標，以預期管理為核心，綜合施策、穩定預期，必要的時候對市場順週期、單邊行為進行糾偏，堅決防範匯率大起大落。