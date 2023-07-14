40名昆山台籍人才 取得大陸職稱資格

據報導，大陸蘇州市昆山目前已有40名台籍人才取得大陸職稱資格，昆山並在全大陸率先開展台灣地區職業資格與大陸職稱資格比照認定工作，29項台灣地區職業資格可直接比照認定為職稱資格，更加便利台籍人才在昆山的成長與發展。

中新社報導，蘇州國際精英創業周昆山分會場活動·第七屆昆山創業周11日在蘇州市昆山啟幕。「關於支持昆山建設兩岸技術技能人才合作試驗區的若干舉措」同期正式發布。

昆山市人社局副局長金燕表示，昆山還先行先試將台灣地區「數位電子技術士」「電腦軟體設計技術士」「電腦硬體裝修技術士」等5個職業（工種）納入江蘇省國（境）外職業技能比照認定目錄，並頒發出江蘇省首張台灣地區技術士證書比照認定職業技能等級證書。

昆山仁寶作為江蘇省首批台灣地區職業技能專案的比照認定實施機構，可直接面向本企業職工換發對應的職業技能等級證書，兩岸職工享受同等技能人才待遇。

此外，昆山還在面向具備條件的用人主體有序推進下放職稱評審權，支持台企捷安特等開展中級職稱自主評審，自主培養高技能人才。

本屆昆山創業周期間，還將舉辦「凝心聚力·創新驅動」海峽兩岸及港澳新材料（昆山）論壇，為兩岸高校、港澳台企業與昆山企業搭建交流、對接平台；舉辦2023台灣大學生（江蘇）實習就業特訓營，邀請台灣大學生及兩岸台灣青年到昆山參觀實習、交流互動，讓兩岸融合發展之路更多地造福兩岸同胞。

昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。近十萬名台商台胞以昆山為家，其中包括了大量的台籍技能人才。

2013年2月，國務院批復同意設立昆山深化兩岸產業合作試驗區，賦予昆山對台合作先行先試的重要使命。十年來，先後有上百項政策措施在試驗區先行先試。近日，江蘇省人社廳研究制定一攬子舉措支持昆山建設兩岸技術技能人才合作試驗區，不斷豐富拓展對台合作新內涵，全面增創昆台融合發展新優勢。