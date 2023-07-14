陸新發現 鎳氧化物超導體

據新華社報導，國際學術期刊《自然》雜誌12日刊登大陸中山大學教授王猛團隊與其他單位合作的成果：首次發現液氮溫區鎳氧化物超導體。這是人類目前發現的第二種液氮溫區非常規超導材料，將有望推動破解高溫超導機理，使設計和預測高溫超導材料成為可能。

報導稱，超導材料具有絕對零電阻、完全抗磁性和宏觀量子隧穿效應的特殊性質，因此具有重要的科學和應用價值。

1986年，科學家首次發現銅氧化物超導材料，多國科學家將其超導溫度提升到液氮溫區，即超過77開爾文。液氮的廉價和易得，推動了銅氧化物高溫超導材料的規模化應用。然而近40年來，高溫超導機理至今仍是物理學最重要的未解問題之一。

王猛表示，團隊耗時三年半，成功生長了鎳氧化物La3Ni2O7單晶，隨後在實驗上確定了此單晶材料能夠在壓力下實現超導，轉變溫度達到液氮溫區，高達80開爾文。這是繼銅氧化物高溫超導體後，另一個完全不同體系的高溫超導體。

「這次發現高溫超導的鎳氧化物，鎳的價態為+2.5價，超出傳統預期，其電子結構、磁性與銅氧化物完全不同。通過比較研究，將有可能確定高溫超導的關鍵因素，推動科學家破解高溫超導機理。」

王猛說，「根據機理，有望與計算機、AI技術等學科交叉後，設計、合成新的更多的更容易應用的高溫超導材料，實現更加廣泛的應用。」

該發現得到了《自然》雜誌審稿人的高度評價，認為它「具有突出重要性」、「是開創性發現」。該發現在審稿階段于科研論文預印平台公布後，受到全球超導領域研究人員廣泛關注和跟進研究，在一個月左右時間裡已有10餘項相關理論和實驗工作相繼公布。