港存保額 擬限港幣80萬

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港存款保障委員會13日發出公眾諮詢文件，就存款保障計劃提出多項優化建議，其中建議將存款保障額由港幣50萬元提高至80萬元。

根據諮詢文件，存款保障額上調後，不僅追上累積通膨，實質保障額也提升了21%，同時有更多銀行存戶獲全額保障，比率由現時的89%提高至92%，高於國際指引的至少90%。 　　

諮詢文件建議，在供款機制方面，為應付較高的保障額，將向存款保障計劃成員再次收取建立期徵費；於銀行合併時，為受影響的存戶提供6個月的額外存款保障。 　　

香港存保會主席劉燕卿表示，該會一直致力保障小儲戶，維持銀行體系的穩定。此次優化建議將有助確保計劃繼續符合國際標準，並緊貼香港的最新發展。劉燕卿強調，這次檢討屬定期常規檢討，非因早前其他地區的銀行事件所引發。 　　

中新社報導，據悉，諮詢期由即日起至10月12日，為期3個月。

香港 通膨

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