陸6月出口大衰退 比疫情時還差

大陸六月出口意外大幅衰退。大陸海關總署昨日公布最新外貿數據，以美元計，大陸六月出口年減百分之十二點四，跌幅比五月擴大四點九個百分點，衰退幅度超過市場預期，且為連續兩個月下跌，並創下新冠疫情爆發後，二○二○年三月以來最差的單月表現。

市場分析，受外需疲弱、高基期等因素影響，今年第三季大陸出口仍可能維持負增長，第四季因基期因素消退可望小幅上行，但下半年大陸整體外貿仍面臨較大壓力。

根據華爾街日報早前對經濟學家的調查，預期大陸六月出口將較去年同期下降百分之九點二，進口下降百分之四。大陸財新傳媒近日對十四家機構的調查則顯示，經濟學家對大陸六月出口增速的預測均值為負百分之十點二，進口的預測均值為負百分之三點九。

但大陸昨天公布的數據，不僅出口衰退幅度超出市場預期，進口表現同樣不理想。按美元計，六月大陸進口較去年同期減少百分之六點八，跌幅較前月增加二點三個百分點，為繼五月降幅收窄後再次擴大，且為連續四個月負增長。

不過，大陸海關總署新聞發言人呂大良表示，當前大陸外貿同比看起來似乎走得「慢了一點」，但每月表現都較上月佳，一步一個腳印地穩步前行，整體呈平穩發展態勢。

大陸六月與美國、日本、歐盟、東協等主要貿易夥伴的外貿衰退幅度均擴大，原先五月大陸與東協間的進出口仍維持正成長，顯示歐美經濟放緩，已逐漸影響到東協對大陸中間品的需求。

值得關注的是，今年上半年，兩岸進出口貿易總額按美元計年減高達百分之廿四點四，遠高於大陸整體進出口百分之四點七的衰退幅度。其中，大陸對台出口衰退百分之廿四點七，大陸自台灣進口下降百分之廿四點三。

在出口一片衰退聲中，大陸六月汽車出口金額和出口數量年增率卻高達百分之一百零九點九和百分之六五點四，延續今年初以來的量價齊升勢頭。澎湃新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年以來大陸新能源汽車出口在全球市場的份額大幅提升，且六月鋰電池、太陽能電池出口也快速增長，上述三樣產品對大陸出口的促進作用顯著。