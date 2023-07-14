滬台辦：歡迎台資農企落腳崇明

2023滬台鄉村產業投資促進會產業論壇昨日登場，上海市台辦副主任王立新表示，崇明區與台灣在農業、漁業、生態旅遊、體育休閒等領域，有著廣闊與良好的產業發展合作空間。在堅持一個中國和九二公司的基礎上，歡迎更多台資農業企業到大陸、到上海、到崇明來發展。

包括大魯閣貝爾運動探索樂園、根旺園藝中興鎮蝴蝶蘭基地專案、上海市台協文創工委會共三項簽數戰略合作，落戶崇明。

王立新指出，此次活動要搭建兩岸合作平台，互相交流寶貴發展經驗，攜手共謀共贏發展機遇。將秉持始終尊重關愛、造福台胞的理念，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域的融合發展。同時將完善增進台胞制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞的心靈契合。

上海市台商協會會長張簡珍認為，只有兩岸的好，台商台企台才會好，台灣才會更好。上海台協願意與台商一起共同推進兩岸的產業高品質發展，實現「兩岸一家親、兩岸一條心、兩岸一起興」的願望。

上海台協崇明區工委會在論壇上揭牌。張簡珍表示，崇明是生態島，具有獨特的產業優勢，是發展休閒農業與觀光農業的理想之地，「台協之前有15區的工委會為台商服務，第16區揭牌，代表上海台協16區全覆蓋，非常令人高興」。

上海市崇明區委常委龔偉提到，民族要復興，鄉村必振興，鄉村是兩岸同胞相處的共同載體，是凝聚兩岸親情的共同記憶。產業投資促進會的舉辦，既是廣大台胞參與促進鄉村振興戰略實施的重要平台，也是推動滬台鄉村發展的重要契機。

昨日論壇由屏東科技大學副校長段兆麟、青聯副主席于杰，分別以「『食農教育』特色對農業農村發展的啟示」、「海峽兩岸青年建功，鄉村振興大舞台」為題發表演講。