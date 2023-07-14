渤海億噸級油田全面投產

據新華社報導，位於渤海的億噸級油田群墾利6-1近日全面投產，象徵中國掌握了非整裝大型油田開發技術體系，提升了能源安全保障能力。

報導稱，墾利6-1油田群位於渤海南部，石油探明儲量超過1億噸，是渤海萊北低凸起淺層勘探發現的首個億噸級岩性大型油田。這個油田群由中國海洋石油集團有限公司經營，分5個區塊，由9座無人井口平台和1座中心處理平台組成，一天可生產原油超8,000噸。

「墾利6-1油田群屬於淺水三角洲沉積，平面像樹杈一樣分布，儲量雖大但油層薄、分布廣、豐度低，用傳統方式開發經濟性不高」，中國海油天津分公司渤南作業公司副總經理冉從俊說。

為此，中國對這個油田群投入了最新的智能科技。177口井全部在無人平台使用遠程控制，開發模式實現向數位化驅動、智能化協同的大數據輔助決策模式轉變，成為中國海上迄今智能井口平台最多的開發項目。

此外，綜合自動化監控預警系統還能對採集的生產數據同步進行智能化分析、狀態動態評估，對異常運行參數及時預警干預，確保無人平台的安全可靠運行。

「項目節省投資成本約20%，從設計到見產僅用兩年，創下渤海億噸級油田開發用時最短紀錄。」冉從俊說。

低碳綠色也是這個油田群的發展方向。新華社指出，墾利6-1油田群的開發在設計之初就與渤中-墾利油田群岸電應用工程同期設計、建造、投產；在能源管理上，墾利6-1油田群定期統計分析各設備用電量，並及時調整到最安全、最經濟的運行模式。相比自發電，平均每年減少天然氣消耗8,000萬立方米，節能近12萬噸標準煤。

中國海油天津分公司副總經理孫鵬霄表示，墾利6-1油田群在中國海上億噸級油田開發進程中，首次大規模採用智能聯動集成應用，期投產標誌著中國掌握了非整裝大型油田的開發技術體系，為推動同類型億噸級油田的開發奠定基礎。