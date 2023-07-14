13國經一帶一路 連通吉林

來自奈及利亞、非洲島國葛摩、衣索比亞等13個「一帶一路」沿線國家的商協會及政府機構代表，13日共同出席吉林省貿促會在長春舉辦的經貿推介會，推進與吉林在農業、能源等多領域的交流合作。

吉林省貿促會會長李慶臣表示，十年來，吉林立足本地優勢產業，與「一帶一路」沿線國家開展了多渠道、多層次、多領域的經貿活動，大大提升了與「一帶一路」沿線國家的互聯互通水平。

李慶臣表示，商協會組織是促進「一帶一路」建設的重要力量，在推動國際合作方面具有獨特優勢，吉林省貿促會將進一步密切與國外商協會的聯繫，促進各種形式的中外經濟技術合作與交往，推動雙向貿易和投資發展。

會上，奈及利亞、非洲島國葛摩、衣索比亞、賴索托、北馬其頓的商協會代表分別介紹了本國情況，表達了促進經貿合作的想法。吉林省貿促會分別與奈及利亞阿布賈工商會、賴索托工商會、葛摩工商會簽署了合作協議。

奈及利亞阿布賈工商會阿布賈貿易中心主席Johnson S. Anene表示，奈及利亞是非洲最大經濟體，在建築、採礦、旅遊、製造及交通、物流基礎設施等領域有很多投資機會，而且該國2億多人口中有60%以上在35歲以下，勞動力資源十分充足。近些年，該國還設置了很多專業機構服務海外投資者，是一片充滿機遇的土地。

中國貿促會培訓中心主任張屹介紹，目前，「一帶一路」倡議已成為全球範圍最廣、規模最大的國際合作平台和最受歡迎的公共產品。站在「一帶一路」10周年的新起點，希望各方進一步挖掘合作潛力，聚焦重點項目，加大在綠色經濟、數位經濟、清潔能源等領域的合作。