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美國商務部長將到訪？陸商務部表態歡迎：正保持溝通

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸商務部發言人束珏婷13日下午表示，正與美方溝通雷蒙多到訪，大陸「持開放和歡迎態度」。（圖／取自大陸商務部官網）
大陸商務部發言人束珏婷13日下午表示，正與美方溝通雷蒙多到訪，大陸「持開放和歡迎態度」。（圖／取自大陸商務部官網）

美國國務卿布林肯、美國財長葉倫之後，傳出美國商務部長雷蒙多也將到訪大陸，對此大陸商務部發言人表示，對雷蒙多訪問大陸「持開放和歡迎態度，正就此與美方保持溝通」。

大陸商務部發言人束珏婷13日下午主持記者會，被問及雷蒙多（Gina Raimondo）將於近期到訪時，做出上述表態，她並強調，大陸將繼續致力於「通過對話溝通解決經貿領域彼此關切、推動建設性務實合作」。

對於葉倫到訪時，大陸敦促美方採取「實際行動」，回應對中國大陸企業制裁的「重大關切」，究竟是希望看到哪些具體行動？束珏婷則回應，近年來，美方以國家安全、人權、涉疆、涉伊、涉俄、涉芬太尼等各種藉口，將大量中國大陸企業列入各類制裁打壓黑名單，嚴重損害企業合法權益，大陸對此「堅決反對」。

她重申，大陸要求美方立即停止對大陸企業的無理打壓，取消對大陸企業的單邊制裁，切實為中美經貿合作注入正能量。

據觀察者網消息，大陸知名涉美學者吳心伯近日表示，美國政府對大陸商品施加的關稅超過3,000億美元，到現在還沒有廢除，拜也未採取相應行動來減少關稅。

另外，現在有1,300個大陸實體在美國的制裁名單上。「但這些問題不是葉倫部長負責的，而是商務部長的職責範圍。因此，我也希望雷蒙多也會很快訪華，到那個時候也許我們可以針對這些問題有更多實質性的討論」。

除美國之外，加拿大近期也開始以新疆人權議題，開始調查部分企業。加拿大企業責任監察員辦公室（CORE）11日發布初步評估報告中，透露已對體育產業巨頭耐克加拿大子公司（Nike Canada）和皇朝金礦（Dynasty Gold）展開調查，以確定這兩家企業的供應鏈或大陸業務「是否從維吾爾人強迫勞動中受益」。

美國 加拿大 葉倫

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