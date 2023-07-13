日提800億基金補貼排海受損產業 陸駐日使館：封口費

中國大陸駐日本大使館發言人以答記者問方式，對日本核汙染水排海問題再度發聲，對於日本政府拿出800億日元規模的專項基金，補貼因排海受損的福島地區涉漁產業，大使館發言人說，這明顯是企圖息事寧人的「封口費」。

對使館發言人提問的大陸央視記者，他問，據報導，日方拿出800億日元規模的專項基金，補貼因排海受損的福島地區涉漁產業，發言人對此做何評價？

而使館發言人即答稱，這明顯是企圖息事寧人的「封口費」，也說明核污染水排海真有問題、大有問題。他說，必須指出的是，日方此舉重內輕外，只補償本國受害產業，置周邊鄰國、太平洋島國民眾安全和利益於不顧，必將引起國際社會更強烈質疑和譴責。

發言人表示，日方應懸崖勒馬，立即叫停排海計劃，同所有利益攸關方和國際社會協商一致，以科學、透明、安全的方式處置核污染水，停止向全人類轉嫁核污染風險。