大陸上半年對東協進出口3.08兆人民幣 同比增長5.4%

大陸國新辦就2023年上半年中國大陸進出口情況舉行發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在會上指出，東南亞國家聯盟作為一個整體，是中國的第一大貿易夥伴，上半年中國大陸對東協進出口3.08兆元，同比增長5.4%，占同期大陸進出口總值的15.3%，較去年同期提升了0.5個百分點。

據央視新聞報導，呂大良說，主要有以下三個方面的亮點：一是雙邊合作更加緊密。今年以來，大陸與東協經貿合作不斷提速。4月、6月，中國—東盟自貿區3.0版第二、第三輪談判分別在泰國和中國舉行；6月2日《區域全面經濟夥伴關係協定》對於菲律賓正式生效，標誌著RCEP對15個簽署國的全面生效，為包括東協在內的區域經濟一體化注入了動力。上半年，對東協進出口占大陸對RCEP其他成員進出口總值的比重提升到50.5%。

二是跨境通道作用更加凸顯。他表示，根據國鐵集團的數據，上半年，西部陸海新通道鐵海聯運班列累計運輸貨物42.4萬標箱，增長了10.5%。同期，海關共監管驗放中老鐵路進出口貨物214.6萬噸，同比增加194.4%。兩大跨境通道持續拓展中國對東協貿易往來輻射範圍，帶動新通道沿線地區對東協進出口快速增長。上半年，沿線地區對東協進出口4386.5億元，增長21.4%。

三是中國自東協進口的農產品規模在不斷擴大。他說，農業合作是中國—東協經貿合作的重要領域。上半年，中國自東協進口農產品1250.8億元，增長7.5%。部分特色農產品進口表現亮點，其中水果進口405.4億元，增長24.1%，鮮榴蓮、菠蘿分別增長65%和24.1%；棕櫚油進口109.1億元，增長120.5%。

他說，中國與東盟互為最大的貿易夥伴，具有堅實的合作基礎和巨大的發展潛力，隨著未來區域經濟一體化不斷深入、合作領域不斷拓展、貿易往來不斷通暢，雙邊貿易有望繼續保持良好態勢。