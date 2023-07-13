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大陸上半年對東協進出口3.08兆人民幣 同比增長5.4%

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在上半年進出口情形發布會上說明進出口數據。 中國網
大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在上半年進出口情形發布會上說明進出口數據。 中國網

大陸國新辦就2023年上半年中國大陸進出口情況舉行發布會，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良在會上指出，東南亞國家聯盟作為一個整體，是中國的第一大貿易夥伴，上半年中國大陸對東協進出口3.08兆元，同比增長5.4%，占同期大陸進出口總值的15.3%，較去年同期提升了0.5個百分點。

據央視新聞報導，呂大良說，主要有以下三個方面的亮點：一是雙邊合作更加緊密。今年以來，大陸與東協經貿合作不斷提速。4月、6月，中國—東盟自貿區3.0版第二、第三輪談判分別在泰國和中國舉行；6月2日《區域全面經濟夥伴關係協定》對於菲律賓正式生效，標誌著RCEP對15個簽署國的全面生效，為包括東協在內的區域經濟一體化注入了動力。上半年，對東協進出口占大陸對RCEP其他成員進出口總值的比重提升到50.5%。

二是跨境通道作用更加凸顯。他表示，根據國鐵集團的數據，上半年，西部陸海新通道鐵海聯運班列累計運輸貨物42.4萬標箱，增長了10.5%。同期，海關共監管驗放中老鐵路進出口貨物214.6萬噸，同比增加194.4%。兩大跨境通道持續拓展中國對東協貿易往來輻射範圍，帶動新通道沿線地區對東協進出口快速增長。上半年，沿線地區對東協進出口4386.5億元，增長21.4%。

三是中國自東協進口的農產品規模在不斷擴大。他說，農業合作是中國—東協經貿合作的重要領域。上半年，中國自東協進口農產品1250.8億元，增長7.5%。部分特色農產品進口表現亮點，其中水果進口405.4億元，增長24.1%，鮮榴蓮、菠蘿分別增長65%和24.1%；棕櫚油進口109.1億元，增長120.5%。

他說，中國與東盟互為最大的貿易夥伴，具有堅實的合作基礎和巨大的發展潛力，隨著未來區域經濟一體化不斷深入、合作領域不斷拓展、貿易往來不斷通暢，雙邊貿易有望繼續保持良好態勢。

東協

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