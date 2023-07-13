氣溫、經濟驅動 南方電網 負荷創高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在氣溫和經濟雙重驅動下，中國大陸南方區域用電負荷連日走高，11日16時50分，南方電網電力負荷再創歷史新高，達2.272億千瓦。中國南方電網公司預計，今年迎峰度夏期間，南方電網最高負荷將達2.45億千瓦，同比增長10%。

中新社報導，今年經濟增長好於預期，最高負荷多次接近歷史峰值。1月至6月，廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區全社會用電量7225億千瓦時，同比增長5.2%。

其中，從省區看，海南用電量增速領漲五省區；從產業看，第一、第三產業用電量持續大幅提升；從行業看，製造業逐步回暖，高技術及裝備製造業帶動作用顯著，特別是，電氣機械和器材製造業、醫藥製造業用電量同比增長均超10%。 　　

為保障夏季用電高峰的電力供應，南方電網公司發揮區域資源大平台優化配置，加強跨省區餘缺調劑，加快電力保供重點工程建設。

廣東力爭盡快建成廣東目標網架，進一步加強粵港澳大灣區電力基礎設施互聯互通。

南方電網電力調度控制中心方式處高級經理李鵬表示，新能源在電力保供中擔當的作用越來越大。大陸南方五省區內今年新增常規電源555萬千瓦、新能源1518萬千瓦；1月至6月，南方五省區新能源發電量756億千瓦時，同比增長37%。目前，南方五省區新能源最大發電出力佔比達27.99%。

廣東 李鵬

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