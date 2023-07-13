充電樁進農村 助新能源車「下鄉」

「以前我要開20多公里到合肥市裡面充電，現在我到這兒就4公里的路程。」在安徽省合肥市長豐縣吳山中心供電所，前來充電的吳山鎮五十埠社區居民楊書全說。

新華社報導，他說，社區今年有不少人買了新能源汽車，就包括自己的外甥、侄子。「年輕人平時在城裡工作，周末、節假日回到農村，現在也有地方充電了。」

今年6月初，大陸國家電網安徽合肥供電公司在吳山中心供電所門口的空地上新建了一批電動汽車充電樁，以滿足農村地區新能源汽車充電的需求。

2022年，大陸新能源汽車產銷分別達705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市占率達到25.6%。每銷售四輛新車，就有一輛是新能源車。

合肥供電公司積極響應官方號召，持續優化充電設施在農村地區布局，2022年就投資人民幣3.4億元，實施農網鞏固提升工程，以增強農村電網支撐保障能力。

截至6月底，合肥供電公司利用合肥市50t個鄉鎮供電所公共區域，建成196個公共充電樁群。

「我們還結合現場走訪及平台熱力圖分析，在紫蓬山公交站等縣域公交樞紐、充電需求較大的鄉村、民宿景區，建設充電樁717台，實現充電設施網絡鄉鄉全覆蓋。」合肥供電公司市場營銷部主管吳巍說。

今年3月，合肥供電公司與當地的奇瑞、比亞迪、江淮等20多家新能源汽車4S店簽署合作協議，提供「購車辦電裝樁接電」一站式服務，消費者在購車同時，即可同步完成辦電業務。

2023年，安徽省全面啟動市、縣、鄉三級充換電基礎設施建設，計劃2024年完成75%覆蓋，2025年基本完成全覆蓋。