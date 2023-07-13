廣州推動企業上市 3年盼增75家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣州市地方金融監管局官網11日發布《廣州市加快推進企業上市高質量發展「領頭羊」助力產業領跑行動計劃（2023-2025年）》。《行動計劃》提出，廣州將力爭3年新增境內外上市公司75家，新增首發及再融資募集資金1200億元（人民幣，下同）。

中新社報導，《行動計劃》提出，爭取到2025年底，廣州多層次資本市場體系建設更加完善，直接融資規模明顯擴大，上市公司治理水平明顯提高，全市上市公司數量和質量實現雙提升。

根據計劃，廣州全市新增境內外上市公司中高新技術企業、專精特新企業佔比超50%，公司研發投入及佔營業收入的比例等指標位居大陸全國前列。爭取在新一代信息技術、智能與新能源汽車、生物醫藥與健康等三大新興支柱產業及智能裝備與機器人、軌道交通、新能源與節能環保、新材料與精細化工、數位創意等五大新興優勢產業領域新增上市公司超40家。

2020年，廣州實施了第一輪加快推進企業上市高質量發展領頭羊三年行動計劃，三年來，廣州市新增境內外上市公司64家。截至去年末，廣州共有境內外上市公司218家，總市值近3兆元，累計募資額超過5800億元。

上市公司 人民幣

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