拚賽事經濟 福建體育消費估破千億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
福建積極發展賽事經濟。圖為2023年中華龍舟大賽各項決賽在福建福州浦下河龍舟池舉行。（中新社 ）
福建積極發展賽事經濟。圖為2023年中華龍舟大賽各項決賽在福建福州浦下河龍舟池舉行。（中新社 ）

福建大力發展賽事經濟，7月16日至23日，福網·ITF國際網聯世界男子巡迴賽（福州站）將舉行，共有40個國家和地區的275名職業網球運動員報名參賽。

中新社報導，根據11日舉行的福建省「打造品牌賽事 發展賽事經濟」記者會，福建省體育局副局長黃海峽透露，去年，福建省體育產業總產出6008.78億元（人民幣，下同），體育產業增加值占全省地區生產總值的比重4.14%。     　　

「福建省體育產業也面臨著結構不合理、本體服務業發展不充分的矛盾。為此，我們通過引進和培育品牌賽事，發展賽事經濟，為經濟社會發展注入新動力。」黃海峽表示。 　　

2023年，福建省擬舉辦（含已辦）規模以上（投資50萬元以上）體育賽事活動200項。其中，國際性賽事30項、大陸全國性賽事70項、海峽兩岸賽事35項、地方性賽事65項，項目總投資7.76億元。 　　

黃海峽透露，今年上半年，福建省已舉辦規模以上體育賽事87場，參賽人數約7.7萬人，吸引近70萬人次，賽事總投入約2億元，其中社會資本投入超過1.1億元。這也說明福建的賽事正在逐步走向商業化、市場化。

據福建省體育局初步估算，這80場賽事直接帶動消費3.8億元，間接帶動消費17億元。黃海峽在會上分析，政府在舉辦賽事上每投入1元，可以拉動城市消費超過23元。 　　

福建配套舉行嘉年華、農特產品展銷、文旅推介活動，激發賽事消費活力。福建省體育局預計，2023年福建全省居民體育消費總規模將突破1000億元。

福建 體育

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