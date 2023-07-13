陸耕地保護、糧食安全 考核二合一

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸推動耕地保護考核和糧食安全考核「合二為一」。圖為廣西桂林市龍勝各族自治縣龍脊鎮小寨村，村民在梯田上勞作。（中新社）
大陸推動耕地保護考核和糧食安全考核「合二為一」。圖為廣西桂林市龍勝各族自治縣龍脊鎮小寨村，村民在梯田上勞作。（中新社）

按大陸當局決策部署，大陸將推動耕地保護考核和糧食安全考核「合二為一」，目前大陸自然資源部正會同相關部門與省級黨委、政府主要負責官員簽訂責任書。

新華社報導，大陸自然資源部副部長劉國洪11日在國務院新聞辦「權威部門話開局」系列主題記者會上說，耕地是糧食生產的「命根子」，是中華民族永續發展的根基。推動落實耕地保護黨政同責，壓緊壓實地方各級黨委和政府主體責任，是守住耕地保護紅線的關鍵所在。

去年以來，按照中共中央、國務院決策部署，大陸自然資源部配合國家發展改革委等部門，積極推動耕地保護考核和糧食安全考核「合二為一」。今年初，大陸中央政府已經印發耕地保護和糧食安全考核辦法，對考核對象、考核內容、考核步驟、考核結果運用等作出了全面規定，考核工作整體制度框架基本建立。

劉國洪說，總體考慮，一是落實黨政同責，明確官方對各省區市黨委、政府耕地保護和糧食安全責任制落實情況，實行一年一考核；二是突出考核重點，明確對突破耕地紅線等重大問題實行「一票否決」；三是規範考核程序，設置了省級自查、實地抽查等考核環節，確保考核結果客觀公正；四是強化結果運用，明確將考核結果作為領導幹部綜合評價、政績考核、審計問責等重要參考，還將根據各地耕地保護目標完成情況，實施經濟獎懲。

據介紹，目前大陸自然資源部正會同相關部門，與省級黨委、政府主要負責同志簽訂耕地保護責任書，就做好耕地保護工作共同向中共中央、國務院作出承諾。

接下來，將加快發布考核工作規則、考核評分細則等配套制度，推動考核辦法盡快落地實施，切實把耕地保護黨政同責、終身追責要求落實到位，牢牢守住18億畝耕地紅線，確保端牢中國人自己的飯碗。

食安 國務院

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