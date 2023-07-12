李強召開平台企業座談會 冀嘉惠實體經濟

大陸總理李強7月12日召開平台企業座談會，稱平台經濟「大有可為」，希望廣大平台持續推動創新突破，更好賦能實體經濟。美團、小紅書、阿里雲、抖音等大型平台企業參與座談會。

據央視新聞，李強表示，平台經濟大有可為，希望廣大平台企業堅定信心向前看，練好內功加油幹，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。積極履行社會責任，加快提升國際競爭力，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

李強表示，各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，要完善准入、新技術、新業務安全評估政策，健全透明可預期的常態化監管制度。降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。他還強調，及時了解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平台經濟規範健康持續發展。

座談會上，美團、小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里雲、徐工漢雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言；拼多多、京東、歐冶雲商、BOSS直聘、航天雲網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。

在認真聽取發言後，李強指出，平台經濟在時代發展大潮中應運而生，為擴大需求提供了新空間，為創新發展提供了新引擎，為就業創業提供了新渠道，為公共服務提供了新支撐，在發展全局中的地位和作用日益突顯。在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平台經濟大有可為。

中共中央政治局常委、副總理丁薛祥出席。國務院秘書長吳政隆參加座談會。