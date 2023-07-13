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海歸新農人 甘肅省圓夢

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

盛夏時節，走進位於中國大陸西北的甘肅省隴南市武都區裕河鎮，漫山遍野草木蔥鬱，路邊一塊四邊插滿彩色小風車的茶園格外顯眼。

新華社報導，36歲的楊磊來到裕河鎮擔任黨委書記已近一年。在小鎮里打造村民廣泛參與的生態農業是他努力的方向。

2013年，楊磊從法國的一所大學讀完研究生畢業，通過人才引進回到家鄉隴南。在法國留學時，普羅旺斯的薰衣草讓他難以忘懷。「花香四溢、遊人如織。」楊磊說，除了美景，當地農旅融合的發展方式同樣令他印象深刻。

他以「農旅融合」的思路推出了「定制茶園」認購活動：支付人民幣1萬元即可私人定制一畝茶園，當年可以獲得優質茶葉，還可通過手機隨時觀看茶園生長、管護情況，閒暇時間體驗採茶樂趣，而種植、採收、加工環節則由當地茶農負責。

茶農們被這位「海歸書記」的促銷新招吸引，躍躍欲試。陽壩村村民楊玉霖嘗到了甜頭。他簽了一畝茶園，除去採茶費和加工費等，收入達到了人民幣7600元。「過去缺乏銷路，茶商不來收，我們就不敢採，一畝茶園只能賺3000元左右。」楊玉霖說。截至目前，裕河鎮第二期「定制茶園」活動已簽約115畝優質茶園，吸引近200名茶農踴躍參與。

人民幣 法國 茶葉

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