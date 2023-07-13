陸海船運力規模 較10年前增1倍

今年7月11日是第19個中國航海日，2023年中國航海日主論壇暨全國航海日活動周啟動儀式在河北省滄州市舉行。在當日上午的啟動儀式上，大陸交通運輸部發布的「2022中國航運發展報告」顯示，2022年大陸年港口貨物吞吐量、年港口集裝箱吞吐量較十年前分別增長了33%、56%，截至去年底大陸海運船隊運力規模較十年前增長一倍。

新華社報導，啟動儀式上發布的「2023年中國航海日公告」顯示，中國大陸是海洋大國、航海大國、造船大國。作為全球最大貨物貿易國和第二大經濟體，大陸約95%的進出口貿易貨物量通過海運完成，海運航線和服務網絡遍布世界主要國家和地區，港口規模、船員數量、造船產量、海運船隊規模等位居世界前列。

大陸交通運輸部發布了「022中國航運發展報告」，2022年大陸全國港口貨物吞吐量156.8億噸、港口集裝箱吞吐量近3億標箱，同比分別增長0.9%、4.7%，較十年前分別增長33%、56%，全球貨物和集裝箱吞吐量排名前十的港口中，大陸分別佔八席和七席。截至2022年底，大陸海運船隊運力規模達3.7億載重噸，較十年前增長一倍，規模躍居世界第二。

據了解，今年中國航海日活動周主場設在河北省滄州市，專項活動有30多個，參與單位和機構230多家；國際相關機構、組織、企業等20多家。論壇除了主論壇，還設置9個專題論壇。此外，還將舉辦中國航海學術年會、航海科技博覽會、全國航海科普周、系列群眾性航海文化活動以及航運強國建設峰會等其他平行活動。