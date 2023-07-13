仿生機器人 瀋陽展場上最吸睛

「太白兄，相見恨晚！」「罷了，子美不棄，可願與白同飲一杯？」在日前舉行的2023年中國瀋陽國際機器人展覽會上，門口的「李白」與「杜甫」仿生機器人吸引了不少孩子和家長的圍觀。「杜甫」低頭沉吟，好友「李白」把酒相勸，神態之逼真，彷彿穿越歷史。

新華社報導，展會上，從可穿戴式助行器、VR眼鏡，到機械臂、工業清潔機器人，琳瑯滿目的設備帶領觀眾走入「機器人+」生產生活的奇妙世界。蓬勃的機器人產業已經悄然進入人們多領域生產生活場景。

在中國科學院瀋陽自動化研究所展台，一名研究生正在演示一款自主研發的手部康復機器人。這款產品由張道輝副研究員所帶領的課題小組研發，目前正在遼寧省人民醫院、盛京醫院進行臨床試驗。「我們希望借此幫助患者完成神經重塑，肢體功能的重建。」他說。

近年來，隨著人口老齡化和勞動力不足等問題凸顯，醫療康養成為機器人產業的新增長點。盛京醫院第一康復科副主任周鳳華介紹，一款醫療設備在臨床應用中會遇到很多實際問題。科研院所和醫院加強臨床合作，可以將醫院需求和科研所設計進行有效對接，不斷優化設備，為患者提供更好的康復服務。

「實際上，很多患者在治療後需要的不再是醫療，而是康護，這就必須借助於機器設備，克服人力資源不足等問題。」周鳳華表示。

2023年1月，大陸工業和信息化部等十七部門印發「『機器人+』應用行動實施方案」，提出以產品創新和場景推廣為著力點，分類施策拓展機器人應用深度和廣度。

支持新興領域探索開展機器人應用，聚焦輻射帶動作用強的重點領域，一幅「機器人+」生產生活的畫卷已徐徐展開。大陸工業機器人市場和產業自2010年開始快速增長，已連續九年居全球第一，自主品牌發展取得長足進步，目前已初步形成完整的產業鏈體系。

中國機械工業聯合會秘書長宋曉剛在中國瀋陽國際機器人大會的主題論壇上表示，為實現大陸機器人產業可持續發展，要同時發揮市場及體制優勢，以應用為引領促進產業鏈協同創新，加強與新一代信息技術、人工智能等新興技術的融合創新。