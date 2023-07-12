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陸多家青旅拒接「35歲以上中年人」　引正反論戰

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
另一家北京青年旅社，要求年齡在40歲以下。取自海報新聞
另一家北京青年旅社，要求年齡在40歲以下。取自海報新聞

青年旅舍是許多背包客出遊首選，但近期不少大陸網友反應，在北京等城市，青年旅舍普遍對住客進行年齡限制，例如拒絕接待「35歲以上中年人」，或要求年齡要在40歲、45歲以下等，引起正反討論，有商家稱，主要是生活習慣不一樣，不方便管理，但也有旅客怒稱，「 什麼離譜的規定，直接投訴吧。」

據海報新聞，近日，一名喜歡入住青年旅舍的李先生（化名）在某社交平台上發帖吐槽稱，北京市內多家青旅拒絕接待35歲以上的中年人。他還說，「好不容易找到了一個沒有備註這個要求的，通電話的時候，居然也提了這個條件」。

李先生從事銷售工作多年，在上海、鄭州、大理、昆明等地出差或遊玩時，都是選擇住在青旅，認為又便宜，又能結識朋友，但今年6月底開始，他到北京時聯繫多家青旅，卻處處碰壁，有老闆跟他說，年齡大的上下床不安全容易出事，但李先生自認體能狀況還不錯，抱怨這只是店家的藉口而已。

該話題在大陸社交平台上引起討論，有網友坦言，年紀大點了確實就是和年齡小的有代溝，但也有人反駁，「和年齡大一點的人住有什麼問題嗎？」認為只是臨時落腳而已，直呼「連青旅都有年齡限制了 」「什麼離譜的規定，直接投訴吧！」

實際查詢大陸訂房平台，北京多家青旅確實普遍有年齡限制，例如要求男生四人間得18到35歲，或有要求40歲以下、18到45歲不等的，女性房間住客也有要在40歲以下等的要求。有大陸青旅業者表示， 一來是生活習慣、作息不同，二來是「年齡大了不好管 」等等很多因素。

河南澤槿律師事務所主任付健對此表示，考量不同年齡段的人群生活習慣差異大，青旅為減少矛盾，通常會安排年齡段相近的顧客在同一房間。這種安排設計也在商家的自主經營範圍之內，對年齡做出相應的限制並沒有超出必要限度，不能認定為違法違規。

大陸青旅在訂房平台上，限制年齡為18到35歲。取自海報新聞
大陸青旅在訂房平台上，限制年齡為18到35歲。取自海報新聞
青年旅舍是許多背包客出外旅遊的首選。圖為布拉格的青旅，與當事方無關。圖／取自紐約時報
青年旅舍是許多背包客出外旅遊的首選。圖為布拉格的青旅，與當事方無關。圖／取自紐約時報

生活習慣 北京

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