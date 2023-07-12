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朱雀二號發射成功 成為全球首款入軌液氧甲烷液體火箭

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
朱雀二號遙二運載火箭5月運抵酒泉發射中心的場景。 藍箭航天官網
朱雀二號遙二運載火箭5月運抵酒泉發射中心的場景。 藍箭航天官網

大陸《中新社》報導，北京時間2023年7月12日9時00分，「朱雀二號」遙二運載火箭在大陸酒泉衛星發射中心發射升空，按程序完成了飛行任務，發射任務獲得圓滿成功。此次任務是朱雀二號運載火箭第2次飛行。

朱雀二號遙二運載火箭發射成功， 成為全球首款入軌的液氧甲烷液體火箭，標誌著中國運載火箭在新型低成本液體推進劑應用方面取得重大突破。

去年「朱雀二號」遙一運載火箭因為二級問題發射失利後，研製這款火箭的藍箭航天即日夜奮戰解決難題，並在半年後發現並解決了問題，成功發射。

2022年12月，朱雀二號遙一火箭進行發射，火箭一級飛行正常，一二級分離正常，整流罩分離正常，二級飛行異常，未能達到入軌速度（比軌道速度低2 公里/ 秒），最終遺憾再入大氣層，發射任務未能取得成功。

火箭 北京 標誌

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