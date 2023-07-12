亞投行攜手國合署 深化合作

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）10日與大陸國家國際發展合作署簽署合作諒解備忘錄，承諾在若干領域深化高質量國際發展合作，共同推動落實聯合國2030年可持續發展議程。

中新社報導，備忘錄約定，亞投行和國合署將聚焦於應對氣候變化、數位基礎設施和促進互聯互通等領域的共同融資。

這一合作夥伴關係的建立，將使雙方能夠充分發揮各自優勢，攜手支持聯合國2030可持續發展目標相關的共同戰略重點。

近年來亞投行不斷擴大與雙邊機構的合作範圍，近期還與德國復興信貸銀行和法國開發署簽署了諒解備忘錄，以進一步支持成員的可持續基礎設施發展。

亞投行政策和戰略副行長艾德明表示，這些新的夥伴關係將助力亞投行更好地幫助成員應對迫在眉睫的氣候變化挑戰，緩解基礎設施發展領域的融資需求。

7月1日，亞投行宣布該行新投資業務將與巴黎協定相關目標完全保持一致，符合低碳和氣候適應性要求。