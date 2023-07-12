聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞投行攜手國合署 深化合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）10日與大陸國家國際發展合作署簽署合作諒解備忘錄，承諾在若干領域深化高質量國際發展合作，共同推動落實聯合國2030年可持續發展議程。

中新社報導，備忘錄約定，亞投行和國合署將聚焦於應對氣候變化、數位基礎設施和促進互聯互通等領域的共同融資。

這一合作夥伴關係的建立，將使雙方能夠充分發揮各自優勢，攜手支持聯合國2030可持續發展目標相關的共同戰略重點。　　

近年來亞投行不斷擴大與雙邊機構的合作範圍，近期還與德國復興信貸銀行和法國開發署簽署了諒解備忘錄，以進一步支持成員的可持續基礎設施發展。 　　

亞投行政策和戰略副行長艾德明表示，這些新的夥伴關係將助力亞投行更好地幫助成員應對迫在眉睫的氣候變化挑戰，緩解基礎設施發展領域的融資需求。 　　

7月1日，亞投行宣布該行新投資業務將與巴黎協定相關目標完全保持一致，符合低碳和氣候適應性要求。　

亞投行 聯合國 巴黎協定

延伸閱讀

永豐ESG低碳高息ETF 13日掛牌上市

7月初地球歷來最熱一週 聯合國：氣候變遷已失控

海地私刑猖獗首都動盪 聯合國籲國際派兵維安

亞投行遭控由中共主宰 加國將介入調查 行長：不擔心

相關新聞

高溫侵襲 陸用電量飆高帶旺概念股

在聖嬰現象的影響下，今夏大陸北方多地氣溫突破歷史極值，帶動電網用電負荷進一步增長。部分省已明確2023年夏季將會出現電力...

吉利攜雷諾 攻混合動力系統

大陸吉利汽車在國際市場又有大動作。路透報導，吉利汽車11日在港交所公告稱，與雷諾汽車簽署協議，有條件同意成立合資公司來從...

數位經濟唱旺 陸加速應用落地

打開手機上的數字（數位）人民幣錢包，掃碼確認支付後，身前透明玻璃櫃台內的機械手臂便輕輕夾取蛋筒，加入冰淇淋，幾秒鐘後一個...

王府井逛潮牌 老京味兒大集合

傍晚，北京王府井大街遊人如織。在步行街西側新安裝好的一排藍色集裝箱造型的潮流主題店中，京城老字型大小以嶄新面貌集中亮相。

發改委主任二會民企 聽建言

據大陸國家發改委10日消息，當天上午，發改委主任鄭栅潔再次召開與民營企業溝通交流機制座談會，認真聽取民營企業經營發展情況...

上海會展 上半年復甦強勁

今年以來上海會展業復甦勢頭強勁。上海海關10日發布的統計數據顯示，今年上半年上海海關共完成國際展會備案55個、服務保障價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦