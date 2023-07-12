上海會展 上半年復甦強勁

今年以來上海會展業復甦勢頭強勁。上海海關10日發布的統計數據顯示，今年上半年上海海關共完成國際展會備案55個、服務保障價值21.6億美元的展品順利進境參展，同比分別增長2倍、54.3%。

中新社報導，據上海市會展行業協會會長桑敬民介紹，今年前5個月上海舉辦各類展覽及活動117個，展覽活動總面積達533萬平方公尺。以5月為例，上海8個主要展館共舉辦各類展覽及活動45個、展覽活動總面積291.83萬平方公尺，與2019年同期相比增長31.75%。

會展經濟作為構建現代化市場體系和開放型經濟平台，能有效推動中國大陸與全球市場相通、產業相融、創新相促、規則相聯，助力貿易強國建設。上海會展中心海關副關長張正友說：「我們積極轉化前五屆進博會監管實踐經驗，推進開發展會智慧監管系統，將科技應用從進博會監管服務保障拓展到對所有暫進展品的海關全流程監管，為會展業快速復甦注入強勁動力。」

據介紹，上海會展中心海關實施的智慧化監管手段包括：以展會為單元進行高低風險分類，科學評估各展會參與主體企業的信用狀況及對展品安全的保障能力；給予資信良好的企業「一次備案、分批提交清單」等便捷措施。

進入下半年，上海會展行業仍延續著上半年的強勁態勢，一批有影響力的國際展會將陸續亮相。