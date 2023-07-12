發改委主任二會民企 聽建言

據大陸國家發改委10日消息，當天上午，發改委主任鄭栅潔再次召開與民營企業溝通交流機制座談會，認真聽取民營企業經營發展情況、面臨的困難問題和相關意見建議。這是鄭栅潔短期內第二次與民營企業座談。

中新社報導，本次座談會邀請了百度集團、隆基綠能、濟民可信藥業、春秋旅遊、驢肉曹餐飲等企業，兼顧了大、中、小型不同的規模，覆蓋了東、中、西部不同地區，盡可能聽取來自各方面的真實情況。會上民營企業家們暢談了生產經營狀況和存在的困難問題，以及對宏觀政策落實情況的真切感受。

鄭栅潔與民營企業家進行了深入交流討論，表示民營企業對宏觀政策的具體感受和結合自身發展實際提出的政策建議，是官方研究制定宏觀政策、開展宏觀調控的重要參考。通過聽取民營企業的真實聲音、瞭解來自基層一線的準確情況，有助於及時對現行政策的實施效果進行客觀評估，推動完善宏觀政策舉措。

他強調，對於企業提出的具體訴求，發改委將積極協調有關方面抓緊推動解決；對於宏觀層面的政策建議，將會同有關方面認真研究論證，視情完善或出台相關政策。

根據大陸國務院部署安排，近期發改委建立與民營企業溝通交流機制。7月3日，鄭栅潔主持召開民營企業家座談會，與三一集團、奧克斯集團、圓通速遞、波司登、農夫山泉等5家民營企業負責人進行了深入討論交流。發改委其他負責人和相關司局也在外出開會調研期間組織召開了多場民營企業座談會。

發改委稱，下一步將持續完善與民營企業溝通交流機制，選取不同行業、不同規模、不同區域有代表性的企業，深入瞭解企業經營發展真實情況，多層次多形式聽取意見建議，有針對性地解決企業提出的具體訴求，切實履行好宏觀管理和經濟綜合協調部門職責，為民營企業等各類所有制企業發展營造良好的政策環境。