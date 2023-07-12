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陸查貿易壁壘 邀台商「反映立場」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

大陸商務部此前宣布對台灣進行貿易壁壘調查，時間已近三個月，據大陸國台辦揭露調查進度，目前調查工作「有序推進中」，六月大陸官方已邀請台灣廠商填寫問卷，並稱，歡迎台灣相關商協會和企業參與本次調查，反映觀點立場、維護企業利益。

大陸國台辦發言人陳斌華昨指出，今年四月十二日，大陸商務部應大陸相關商會申請，依法就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，目前有關調查工作正在有序推進中。

就調查進度，他指出，依據大陸「對外貿易壁壘調查規則」規定，六月十九日，大陸商務部貿易救濟局發布通知，邀請包括台灣相關商協會和企業在內，與調查相關的生產商、出口商、進口商、下游用戶、商協會等利害關係方，「基於自願自主原則」，填答問卷或提交評論意見。

據指出，大陸調查機關向台灣相關的十一家商協會和卅家企業郵寄了有關調查問卷。並稱，歡迎台灣相關商協會和企業參與本次調查反映觀點立場、維護企業利益。

大陸商務部四月十二日稱，收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會正式提交的貿易壁壘調查申請書，將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及二四五五項商品。

大陸商務部 國台辦

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