數位經濟唱旺 陸加速應用落地

打開手機上的數字（數位）人民幣錢包，掃碼確認支付後，身前透明玻璃櫃台內的機械手臂便輕輕夾取蛋筒，加入冰淇淋，幾秒鐘後一個圓筒冰淇淋就製作完畢。

新華社報導，「現在用數字人民幣付款有優惠，1分錢就能體驗冰淇淋機器人的服務，而且和人工打出來的冰淇淋幾乎沒有區別。」剛剛領到冰淇淋的許女士說。

日前，2023中國國際數字和軟件服務交易會在大連舉行，各種可觸可感的數位應用場景在此集聚。關於數位生活的想像正逐步具象化，數位技術加速融入大陸人生活和生產的方方面面。

機械手臂在2023中國國際數字和軟件服務交易會上製作冰淇淋。（新華社）

一個普通的平板電腦，借助增強現實（AR）技術，就能呈現出複雜工業設備的數位模型。隨著平板的移動，設備各個角度一覽無餘，觸碰每個部位，還會彈出相應說明。「我們這個產品可以應用於很多工業企業，特別是在員工培訓時，可以通過平板來模擬實操，提高培訓效率。」阿依瓦（北京）技術有限公司市場經理劉婷說。

截至今年5月底，大陸累計培育出1700多家引領行業發展的數位化廠房和智能工廠，具有一定區域和行業影響力的工業互聯網平台超過240個，重點平台連接設備超過8900萬台（套）。

大陸各地瞄準數位經濟正持續發力。遼寧省去年發布1439個數位化應用場景資源，並加大項目建設支持力度，推動場景資源和數位化轉型需求加快落地；湖北省明確15條政策措施支持數位經濟高質量發展，招引培育數位經濟龍頭企業；北京市日前發布文件，提出力爭到2030年數據要素市場規模達到人民幣2000億元。

數據顯示，2022年大陸數位經濟規模達到50.2兆元人民幣，占大陸國內生產總值的41.5%。科技部副秘書長賀德方表示，數位經濟已成為引領全球經濟社會變革，推動大陸經濟高質量發展的重要引擎。

如今，數位經濟正從消費端延伸至生產端、從大企業延伸至中小微企業，在多場景應用中加速落地。中國信息通信研究院院長余曉暉表示，全球各國加快推動數位經濟重點領域發展，在數位技術與產業、產業數位化、數據要素等領域積極搶抓發展機遇。