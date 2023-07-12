豆渣變黃金 山東面向全球飼主

7月10日，在山東省泰安市岱岳區范鎮國泰民安寵物食品全鏈條產業園內，一顆顆寵物烘焙糧正不間斷地通過傳送帶運至外包間，由機械臂自動打包裝箱，將銷往海內外。

中新社報導，藉助「互聯網+寵物」的新興行業模式，該產業園的泰寵寵物用品有限公司建立了電商雲倉，打造「品牌+電商+物流+生產」的完整產業鏈。「生產出客戶需要的產品後，直接運輸到電商雲倉，由雲倉一件代發。」該公司副總經理姜鵬說，公司布局電商倉儲、物流和運營等，今年產值預計達到2萬噸，銷售額實現1.6億元（人民幣，下同）。

該園區是山東不斷拓寬寵物經濟產業賽道的縮影，該省正著力完善寵物飼養、交易、食品、醫療、美容以及殯葬等一系列商品和服務鏈條。

在濰坊富邦藥業有限公司注射劑灌封廠房內，工作人員正在進行滅菌小容量注射劑灌封操作。富邦藥業有限公司總經理崔心江介紹，該公司生產的畜禽藥品包含注射劑、中藥超微粉、新型生物飼料添加劑產品，部分出口到東南亞、非洲等地區。

寵物醫療產品熱銷海外，大陸製造的寵物用品同樣廣受歡迎。位於聊城市茌平區的海森華寵（山東）寵物用品有限公司將大豆進行加工升級，製作成豆腐貓砂。公司負責人張富海介紹，該公司是一家專注於寵物清潔用品生產出口的貿易公司，主要生產高端植物貓砂，其原材料是油料廠大豆榨油之後剩下的豆渣。產品遠銷馬來西亞、印尼、紐西蘭、俄羅斯等國。

「東南亞的訂單已經排到今年11月，下周還要去歐洲談合作」，看著公司產品的海外貿易布局圖，張富海說，隨著大陸大豆玉米帶狀復合種植模式的推廣，大豆資源愈來愈豐富，豆渣產業鏈也在逐步壯大。「我們會加強研發，持續在豆渣產業鏈上求突破，創造更多新產品。」

據濟南海關數據，2022年1月至8月，山東省零售包裝的狗食或貓食飼料出口值約為58.14億元，同比上漲約20.13%，山東占大陸的比重為64.8%。