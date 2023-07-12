廣州公寓成交均價 每平方米破3萬

由於公寓成交量趨向於中心城區，及高價公寓在市場中的比率增加，今年上半年，廣州公寓成交均價每平方公尺突破3萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，據合富輝煌商業地產10日發布的2023年上半年廣州商用物業市場總結報告，上半年廣州公寓成交價格上行趨勢明顯，達到均價32191元/平方公尺。而成交量也趨向中心區域（越秀區、荔灣區、海珠區、天河區、白雲區），數據顯示，上半年中心區域成交15.2萬平方公尺，同比上升19%，占全市公寓成交比重提升11個百分點達46%。

報告稱，2023年下半年廣州公寓市場新貨預測供應量約40萬平方公尺，其中白雲區新貨最多，主要來自泛白雲新城板塊。此外，加上庫存，廣州公寓市場可售總貨量超220萬平方公尺。

合富研究院市場分析師陳健恒表示，廣州大平層公寓產品將延續強勢期，尤其是珠江新城、金融城、琶洲等核心地段新品已吸引頗多市場目光。伴隨著高價大平層新品的密集上市，對公寓的整體價格的拉動作用愈發顯著，公寓市場整體價格以及明星單盤的價格天花板均有望繼續突破。