貴州出資百億 推動新能源電池

走進位於貴州省黔西南布依族苗族自治州義龍新區的暉陽（貴州）新能源材料有限公司，生產廠房一片忙碌，針狀焦等生產原料源源不斷地運到這裡，經過一系列複雜工序後成為鋰離子電池負極材料。

新華社報導，暉陽（貴州）新能源材料有限公司董事長胡海平介紹，公司在義龍新區投資30餘億元（人民幣，下同）建設年產10萬噸鋰離子電池負極材料，項目分兩期建設。目前，一期建設年產5萬噸高性能負極材料生產線和2萬噸石墨化車間全面建成投產。「我們採用了自主研發的新技術，在對原料進行石墨化過程中能耗比行業平均水平低30%。」他說。

近年來，受中國大陸碳達峰碳中和目標和歐美國家尋求新能源替代等因素拉動，全球新能源汽車、電化學儲能等行業進入發展的快車道。貴州結合磷礦、錳礦等資源稟賦和產業基礎，推動一大批新能源電池及材料產業相繼落戶，各市場主體紛紛搶抓發展機遇，尋求增長新動能。

貴州省甕安縣磷礦資源富集，磷礦儲量達36億噸，被稱為「亞洲磷倉」。甕安縣立足資源稟賦和產業基礎，2021年以來，以引進行業頭部企業為發展引擎，簽約落地新能源電池及材料項目11個，簽約金額在420億元左右，初步形成新能源電池及材料和磷精深加工產業集群。

在甕安縣青坑工業園區，貴州雅友新材料有限公司投資建設的年產30萬噸電池級磷酸鐵一體化項目正在加緊建設中。目前，一期項目年產10萬噸磷酸鐵的智能工廠已建成投產。「選擇投資甕安，是考慮到這裡有優質的磷礦等資源，能為磷酸鐵生產降低成本。」公司董事長李智軍介紹，項目全部建成後，將形成磷酸鐵一體化產業園，年產值將超54億元，可帶動當地1000餘人就業。

搶抓「風口」（發展機遇），布局新能源電池及材料產業，貴州以龍頭企業引領、產業集聚、規模躍升等方式，推動打造工業經濟發展「新增長極」。根據貴州省工業和信息化廳消息，2020年貴州新能源電池及材料產業規上工業總產值為120億元，在2022年躍升至532億元，2023年有望突破1000億元。

為推動項目順利落地，貴州近年來通過優化營商環境，統籌財政、金融等各類要素為新能源電池及材料產業發展保駕護航。

貴州省福泉市委常委翟建新介紹，福泉新能源電池及材料產業發展迅猛，為幫助企業順利建成投產，當地成立了工作專班，通過專項資金統籌等方式，以保姆式服務，推動新能源電池及材料產業項目「能開則開、能快則快」。

為支持新能源電池及材料產業發展，貴州於2022年提出由省財政出資100億元設立新動能產業發展基金，重點支持新能源電池及材料產業等領域的發展；統籌10億元省級財政專項資金，用於支持貴州6個重點產業園區、20個新能源電池及材料產業重點項目配套基礎設施建設。