陸6月金融數據超預期 M2年增11.3%相對高

中國人民銀行11日公布6月金融數據，在經歷連續4月及5月兩個月的相對疲軟金融數據後，6月金融數據「觸底反彈」，信貸及社會融資超出預期，僅廣義貨幣（M2）年增11.3%小幅回落，但仍處於相對高點。

人行11日公布，6月人民幣貸款增加3.05兆元，年增人民幣2,296億元；6月M2餘額人民幣287.3兆元，年增11.3%；6月社會融資規模增量人民幣4.22兆元，比去年同期少人民幣9,859億元。

上海證券報報導，招聯首席研究員董希淼表示，在5月觸底之後，6月社會融資和信貸投放呈現季節性回升態勢，部分資料好於預期，這表明隨著支持經濟持續回升的政策措施陸續推出，市場信心和預期回暖，融資需求有所修復。

董希淼認為，儘管M2增速有所回落，但仍然處於高位，市場流動性仍較為充裕。

上半年，信貸增長總體延續「企業強，居民弱」格局。董希淼表示，企業單位貸款增量占人民幣貸款增量的81.44%，是人民幣貸款增長的主要貢獻項。其中，中長期貸款增長較快，票據融資同比大幅減少，信貸結構持續優化。

董希淼認為，上半年住戶貸款增加2.8兆元，在去年基數較低的情況下僅增長0.62兆元。其中，住戶中長期貸款減少0.1兆元，這與今年以來房地產市場疲弱、商品房銷售下滑情況基本吻合。

展望下半年，中國首席經濟學家論壇理事長、植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，下半年需求恢復與宏觀調節力度加大將繼續推升信貸和社融穩步增長，其中信貸恢復節奏可能相對更快。

光大證券首席固收分析師張旭表示，今年6月中旬以來，中國人民銀行進一步加大調控力度，切實支持擴大內需，促進經濟良性循環。預計在下一階段，相關部委的政策將陸續推出，以儘快推動經濟持續回升向好。

董希淼建議，下一步，要正視宏觀經濟運行中存在的不足和問題，支持經濟持續回升的一攬子政策措應全面推出、儘快實施，盡最大的努力穩住宏觀經濟恢復勢頭。應保持政策的穩定性和連續性，增強政策的精準性和有效性。