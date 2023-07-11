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突圍！陸首台核心零組件100%國產化高端晶圓切割機問世

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華工科技製造出大陸首台核心零組件100%國產化的高端晶圓激光切割設備。（圖／取自中國光谷微信公眾號）
華工科技製造出大陸首台核心零組件100%國產化的高端晶圓激光切割設備。（圖／取自中國光谷微信公眾號）

據武漢「中國光谷」微信公眾號11日發布的消息，華工科技已成功製造出大陸首台核心零組件100%國產化的高端晶圓雷射切割設備，這意味大陸在攻克零組件「卡脖子」上再進一步。

晶圓切割機是一種使用機械或雷射等方式切割晶片的高精度設備，屬於半導體封測後段關鍵環節，切割的品質與效率會直接影響晶片的封裝品質和生產成本。

該機器廣泛用於矽基集成電路、分立器件、光電器件、傳感器等多種半導體產品的劃切工藝。目前機械切割應用最廣泛，佔市場份額80%，主要用於較厚晶圓切割；雷射切割則應用於較薄晶圓切割，市佔20%。

晶圓切割和晶片分離無論採取機械或雷射方式，都會因物質接觸和高速運動而產生熱影響和崩邊，從而影響晶片性能。華工激光半導體產品總監黃偉表示，晶圓機械切割的熱影響和崩邊寬度約20微米，傳統激光在10微米左右。經過一年努力，華工科技半導體晶圓切割技術成功實現升級，熱影響降為0，崩邊尺寸降至5微米以內，切割線寬可做到10微米以內。

該公司透露，華工正在研發第三代半導體晶圓雷射改質切割設備，計劃7月推出新產品，同時正開發大陸自主知識產權的第三代半導體晶圓雷射退火設備。

在晶圓切割領域上，此前，中國長城2020年便成功研製首台半導體雷射隱形晶圓切割機。

長期以來，全球半導體晶圓切割設備以日資為主。據調研機構數據，2022年半導體晶圓切割設備市場約17億美元（中國市場5億美元），其中，2022年前三大廠商DISCO、東京精密和光力科技份額佔比超過87%，DISCO佔有超65%份額，東京精密25%，大陸國有化率則為10%。

半導體 東京

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