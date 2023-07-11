股價曾超越茅台的昔日A股股王 如今慘遭下市

大陸網路營銷公司「騰信退」10日因財務類退市被深交所摘牌。騰信退在2014年於創業版上市時，股價在僅兩個月間便超越貴州茅台成為股王，如今面臨退市結局與經營不善與內控缺陷有關。

騰信退為網路營銷公司，提供網絡廣告、SOM輿情監督技術系統等服務，2014年9月10日登陸創業板，當年11月6日股價一度飆漲至人民幣158.51元（約新台幣682元），當時還超過股價人民幣147.15元的貴州茅台，一躍成為A股股王。

但去年5月5日，騰信退因2021年度財務報告被審計師出具無法表示意見的審計報告被實施退市風險警示；今年4月，騰信退期末經審計淨資產為人民幣-6.44億元，且2022年度財務報告持續被出具無法表示意見的審計報告，因此觸發強制退市。

事實上，騰信退在2018年迎來青島浩基資產管理公司成為公司第二大股東後，在2019年業績雖有起色，但2020年至2022年間再斷崖式下滑，營收大幅衰退，但預付款詭異暴增，引來公司董事質疑，甚至直接給出「無法判斷大額預付款項是否具備商業實質」的理由。

騰信退2022年財報顯示，董事會對「關於非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項報告」進行投票時，青島浩基2位董事以上市公司存在內控缺陷而投出棄權票。雪上加霜的是，該公司雖在4月底公布其2022年財報，但多位董監事均表示無法保證報告內容的真實、準確完整。

除了被公司董事質疑內控缺陷外，騰信退也面臨經營不善問題。騰信退2022年財報顯示，報告期內，公司實現營業收入人民幣1.60億元，年減53.36%；淨利潤人民幣-9.63億元，年減858.25%。

對於業績虧損原因，騰信退說法為，公司近年來尋求主營業務戰略性轉型未獲成功，降低公司墊資能力，從而戰略性放棄了部分傳統業務。此外，公司有息負債較多，財務費用較高。