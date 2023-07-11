聽新聞
test
0:00 / 0:00

內需疲弱 大陸籠罩通縮陰影

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸昨公布六月消費者物價指數年增率百分之○，是近廿八個月來新低，大陸面臨通貨緊縮的威脅日益明顯。圖為山西太原民眾在超市選購蔬菜。（中新社）
大陸昨公布六月消費者物價指數年增率百分之○，是近廿八個月來新低，大陸面臨通貨緊縮的威脅日益明顯。圖為山西太原民眾在超市選購蔬菜。（中新社）

中國大陸國家統計局昨天公布六月消費者物價指數（CPI）年增率百分之○，較五月下滑○點二個百分點，是近廿八個月來新低；六月生產者物價指數（PPI）年降幅擴大為百分之五點四，創近七年半來新低。數據顯示，大陸面臨通貨緊縮的威脅日益明顯。

通貨緊縮指整體物價水準呈普遍、持續下滑，通常以CPI為主要指標。根據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI年增率連續兩季衰退，定義上即符合通貨緊縮。有學者形容大陸經濟已處於「準通貨緊縮」。

大陸是台灣重要出口市場，也是我貿易順差最大來源地，大陸經濟若陷入通貨緊縮，對台灣經濟和出口將構成挑戰。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，六月CPI中，食品價格上漲百分之二點三，漲幅比上月擴大一點三個百分點，豬肉價格下降百分之七點二，降幅比前月擴大四個百分點。非食品價格由上月持平轉為下降百分之○點六。

非食品中，服務價格上漲百分之○點七，漲幅下降○點二個百分點；工業消費品價格下降百分之二點七，降幅擴大一個百分點；其中能源價格下降百分之九點三。

陸媒界面新聞引述分析師預估，短期來看，大陸CPI年增率將保持低位，不排除出現衰退。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，六月CPI年比由上漲轉為持平，主要是受消費淡季和供過於求帶來的豬肉價格降幅擴大、服務價格漲幅回落，以及PPI導致影響工業消費品價格下降所致。

非食品方面，財信研究院副院長伍超明指出，大陸服務需求持續恢復，但恢復力度仍有較大空間。當前制約服務價格上漲的因素複雜多元，與民眾就業和收入預期有待提振、消費能力和意願相對謹慎有關。

植信投資研究院宏觀研究員丁宇佳表示，當前大陸經濟恢復較慢，總需求疲態尚未出現明顯緩解，CPI年增率可能保持階段性低位至七月，之後隨著暑期、中秋、國慶等消費旺季來臨，有望逐漸抬升。

大陸六月PPI年降百分之五點四，比五月下降○點八個百分點。PPI年增率已連續九個月處於通縮區間，而且降幅連六個月擴大。大陸國家統計局表示，這主要受到石油、煤炭等大宗商品價格繼續下滑及去年同期對比基數較高等因素影響。

龐溟稱，除與大宗商品價格下降及高基期等因素外，也反映出地產和建築業動能及工業生產強度仍偏弱。他預期PPI年比跌幅應已觸底。

CPI

延伸閱讀

習會索羅門總理：彼此是可依靠的好兄弟

中國6月CPI回落至零 亞股漲勢受遏制

明星代言太容易出事？Prada最新合作夥伴找上她們

兩國關係無突破性進展 路透卻曝葉倫「訪陸目的」已達成

相關新聞

內需疲弱 大陸籠罩通縮陰影

中國大陸國家統計局昨天公布六月消費者物價指數（CPI）年增率百分之○，較五月下滑○點二個百分點，是近廿八個月來新低；六月...

葉倫訪中...談了些什麼? 官方揭密點出五關鍵

美國財政部長葉倫結束訪問中國大陸行程，大陸財政部昨（10）日發布聲明，列出中方在會談中的五項關切，包括取消對陸加徵關稅、...

陸拚雙碳 企業加碼布局儲能業

在廣東東莞，一座集光伏（太陽能）發電、儲能與充電功能為一體的新型充電站新近投入使用。充電站的光伏棚頂可利用太陽能為汽車充...

滬臨港新片區 招商「軟硬」兼施

「上海港集裝箱吞吐量達到4700萬標箱，其中洋山港區吞吐量達到2300萬標箱，現在我們正在加快洋山港的擴規模升級，吞吐量...

陸造車新勢力 又倒了一家

大陸造車新勢力又有一家倒閉，創業九年後沒有生產一輛車，燒光人民幣170億元（約新台幣734億元）資金後，安徽奇點汽車現在...

新品種多+深加工業 茂名荔枝 四季都吃得到

進入盛夏，「中國荔鄉」廣東茂名的荔枝採收按下了暫停鍵。但該市荔枝主產區高州和電白，荔枝業態發展依然如火如荼，不僅還有待收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦