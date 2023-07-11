內需疲弱 大陸籠罩通縮陰影

中國大陸國家統計局昨天公布六月消費者物價指數（CPI）年增率百分之○，較五月下滑○點二個百分點，是近廿八個月來新低；六月生產者物價指數（PPI）年降幅擴大為百分之五點四，創近七年半來新低。數據顯示，大陸面臨通貨緊縮的威脅日益明顯。

通貨緊縮指整體物價水準呈普遍、持續下滑，通常以CPI為主要指標。根據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI年增率連續兩季衰退，定義上即符合通貨緊縮。有學者形容大陸經濟已處於「準通貨緊縮」。

大陸是台灣重要出口市場，也是我貿易順差最大來源地，大陸經濟若陷入通貨緊縮，對台灣經濟和出口將構成挑戰。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，六月CPI中，食品價格上漲百分之二點三，漲幅比上月擴大一點三個百分點，豬肉價格下降百分之七點二，降幅比前月擴大四個百分點。非食品價格由上月持平轉為下降百分之○點六。

非食品中，服務價格上漲百分之○點七，漲幅下降○點二個百分點；工業消費品價格下降百分之二點七，降幅擴大一個百分點；其中能源價格下降百分之九點三。

陸媒界面新聞引述分析師預估，短期來看，大陸CPI年增率將保持低位，不排除出現衰退。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，六月CPI年比由上漲轉為持平，主要是受消費淡季和供過於求帶來的豬肉價格降幅擴大、服務價格漲幅回落，以及PPI導致影響工業消費品價格下降所致。

非食品方面，財信研究院副院長伍超明指出，大陸服務需求持續恢復，但恢復力度仍有較大空間。當前制約服務價格上漲的因素複雜多元，與民眾就業和收入預期有待提振、消費能力和意願相對謹慎有關。

植信投資研究院宏觀研究員丁宇佳表示，當前大陸經濟恢復較慢，總需求疲態尚未出現明顯緩解，CPI年增率可能保持階段性低位至七月，之後隨著暑期、中秋、國慶等消費旺季來臨，有望逐漸抬升。

大陸六月PPI年降百分之五點四，比五月下降○點八個百分點。PPI年增率已連續九個月處於通縮區間，而且降幅連六個月擴大。大陸國家統計局表示，這主要受到石油、煤炭等大宗商品價格繼續下滑及去年同期對比基數較高等因素影響。

龐溟稱，除與大宗商品價格下降及高基期等因素外，也反映出地產和建築業動能及工業生產強度仍偏弱。他預期PPI年比跌幅應已觸底。