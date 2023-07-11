陸第2季鐵路客運量飆升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸國家鐵路集團有限公司（大陸國鐵集團）消息，今年上半年，大陸全國鐵路發送旅客17.7億人次，其中4、5、6月份旅客發送量快速攀升，較2019年同期分別增長7.6%、5.6%、4.8%。

中新社報導，大陸國鐵集團客運部負責人介紹，上半年，隨著大陸經濟社會發展平穩向好，鐵路客流呈現恢復性增長態勢。鐵路部門積極適應客運市場需求，科學制定客車開行方案，保障旅客平安、有序、溫馨出行。

在精準安排客運能力供給，全力服務旅客出行方面，該負責人介紹，鐵路部門充分用好鐵路12306系統大數據，及時在重點地區和熱門方向增開旅客列車，上半年全國鐵路日均開行旅客列車9311列，較2019年同期增長11.4%。

在優化區域客運產品，便利人員交流往來方面，該負責人提到，廣深港高鐵跨境列車1月15日分階段恢復開行以來，目前已覆蓋大陸49個城市68個車站，每日開行跨境列車達182列，雙向客流持續走高，截至6月30日累計發送跨境旅客608.7萬人次。中老鐵路4月13日首開國際旅客列車以來，截至6月30日累計發送跨境旅客3.3萬人次。

高鐵

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