溫州台青創業展 9企業秀成果
溫州近日在2023浙江．台灣合作周溫州分會場活動期間，舉辦台青創業創新成果展，吸引近300位來自大陸各地的台青、台商，其中，有9家台灣企業展示他們的產品，涉及台灣茶葉，劇本殺、戶外野營用品、美甲服務、雪地眼鏡等。
溫州台青創業創新成果展在浙江溫州市人民大會堂舉辦，規劃面積400平方公尺，分為三部分，包括溫州對台工作總體概況、溫州大專院校對台工作展示、溫州台青「創客」孵化平台成效展示。
在孵化平台成果展示部分，2021年起，溫州投資打造溫州台青創客坊，推進台青創業招商項目，協調項目落地，現場有9家台灣企業展示他們的產品，涉及台灣茶葉，劇本殺、戶外野營用品、美甲服務、雪地眼鏡等。
學校部分，溫州大學、溫州醫科大學、溫州職業技術學院、浙江工貿職業技術學院、浙江安防職業技術學院、浙江東方職業技術學院也分別展示兩岸交流成果。例如，溫州大學近年來先後與台灣18多大專院校建立友好合作關係，現聘有台籍教師14人，浙江工貿職業技術學院和台灣大專院校展開合作辦學，累計培養400多名學生。
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