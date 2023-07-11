滬臨港新片區 招商「軟硬」兼施

「上海港集裝箱吞吐量達到4700萬標箱，其中洋山港區吞吐量達到2300萬標箱，現在我們正在加快洋山港的擴規模升級，吞吐量達到4000萬標箱。」9日在上海舉行的滴水湖高能級航運服務業創新大會上，上海自貿區臨港新片區（臨港新片區）管委會主任陳金山公布了一系列硬指標。

中新社報導，當前，上海國際航運中心建設正處在從基本建成向全面建成邁進的關鍵節點。因港而生、因港而興的臨港新片區在助力上海航運中心邁向全面建成新階段的過程中，不僅貢獻出一系列硬指標，更探索提升自身軟實力。

陳金山表示，臨港新片區將著力深化航運領域制度創新，為航運企業創新發展營造開放的政策環境和一流的營商環境；將著力搭建航運功能服務平台，為航運企業高效配置國際國內兩個航運市場資源提供平台載體；為發展船舶管理、海事仲裁、海員外派、航運金融、航運保險等高能級航運服務提供廣闊發展空間。

當日論壇現場，國際航運綜合服務平台——「航運通」正式上線。據臨港新片區官方表示，該平台集企業註册、政策諮詢、航政服務等五大服務功能為一體，為航運企業提供一站式窗口。

「航運通」致力於打造航運企業全生命周期服務平台，為臨港新片區航運企業提供全生命周期定製化服務；打造國際航運全要素線上綜合服務平台，立足航運，融合臨港新片區在金融、保險、法律等方面的專業優勢及航運大數據資源，實現航運企業全要素對接服務；打造國際船籍港登記特色化服務平台，針對「中國洋山港」國際船舶登記、海員外派、保稅新型燃料加註、特殊航線江海直達、海外人才服務等領域的特色化創新業務，提供便利化服務舉措。

「臨港新片區是上海國際航運中心服務業發展的重要承載區和制度創新高地。」上海市副市長張小宏當日在現場表示，近年來，臨港新片區持續推進航運領域對外開放，探索與國際接軌的航運發展制度以及運作模式，為高能級航運服務業營造了良好的發展環境。

張小宏表示，上海將強化鏈接功能，全力打造世界級海空樞紐，形成分工合理、協作高效、競爭有力、輻射全球的航運樞紐。

上海將發揮臨港新片區制度優勢，著力打造開放新平台，實現航運服務功能拓展、能級提升。