大陸經濟「通貨緊縮」陰霾籠罩，中華經濟研究院大陸經濟研究所所長劉孟俊分析，目前看起來似乎有通縮的味道，但仍待大陸統計局發布第2季經濟成長率數據後方能進行判斷，現在大概是物價緊縮，大陸企業的獲利空間依然小。

劉孟俊認為，必須要待大陸第2季經濟增長率數據出爐後才能較準確判斷，去年大陸第2季經濟成長率太慘，「在低基期狀態下，今年成長還不夠，（通縮）疑慮就會高一點」。

從一般定義來看，通縮意味著貨幣供應下降、物價持續走低和經濟衰退。大陸中信證券團隊指出，物價水平持續下降可以部分描述通貨緊縮的現象，但並不能作為其全面的定義。部分商品價格水平有所回落，但貨幣供給量充足，經濟處於修復階段，因此並不面臨通縮的風險。

真正該擔憂的企業獲利少的問題，劉孟俊表示，PPI代表企業上游獲利，CPI代表產業鏈下游獲利，無論上下游數據都下跌，意味大陸企業獲利空間受到壓縮，這一方面也來自於海外如歐美市場高通膨導致需求不足，買氣偏弱帶給作為世界工廠大陸的影響。

劉孟俊說，一段時間以來，大陸央行推出降準、降息，顯然這種力量無法傳導到企業端幫助獲利。